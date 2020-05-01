Финансы

ВедомостиВедомостиКрупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

Действующие ставки вкладов в крупных розничных банках приведены в таблице ниже.
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с чего всё началось

Крупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

Крупные розничные банки приступили к снижению ставок рублевых вкладов после их роста в первой половине апреля.
Ведомостивчера в 08:49

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Банки снова начали снижать ставки по вкладам

News.ruвчера в 15:10

Российские банки опять начали снижать ставки по вкладам

ИА Красная Веснавчера в 13:59

Российские банки снижают ставки по рублевым вкладам

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Крупные российские банки снова приступили к снижению ставок по вкладам

Народные новостивчера в 12:57

Банки снова начали снижать ставки по вкладам

Российская газетавчера в 11:44

Российские банки снова начали снижать ставки рублевых вкладов после их увеличения в прошлые месяцы

Эхо Москвывчера в 11:31

Крупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

Ведомостивчера в 08:49
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Комментарии

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26 лет назад погиб Айртон Сенна

Сегодня исполняется 26 лет со дня гибели Айртона Сенны. Трехкратный чемпион мира погиб в аварии на трассе в Имоле.
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В Саратовской области выявлено 48 новых случаев коронавируса

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Эпидемия коронавирусной инфекции в России может полностью завершиться к 8 августа.
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В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

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Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
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Начальник нижегородского УГИБДД оставил предсмертную записку

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Стало известно о пяти кожных проявлениях коронавируса

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Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

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Defense One: в США отследили активность предприятий ВПК России

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Компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi Note 9 Pro

Компания представила сразу две модели — Redmi Note 9 и Xiaomi Mi Note 10 Lite.
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Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
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В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве, сообщает штаб по борьбе с распространением инфекции.
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