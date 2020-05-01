Финансы
ВедомостиКрупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов
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с чего всё началось
Крупные розничные банки приступили к снижению ставок рублевых вкладов после их роста в первой половине апреля.Ведомостивчера в 08:49
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Комментарии
Общество
В Москве за сутки выздоровели 608 пациентов
Накануне вечером в оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом сообщили, что в городе за сутки скончались еще 37 пациентов с новой инфекцией.
Эхо Москвы 03:30
Общество
Собянин назвал реальное количество заболевших коронавирусом в Москве
RT на русском 03:03
Политика
Премьер РФ Мишустин заразился коронавирусом
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом он доложил президенту Путину.
Полит.ру 30 апреля в 12:50
Здоровье
Проценко: выход на плато не является победой над коронавирусом
Московские врачи считают, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусной инфекцией.
РЕН ТВ вчера в 12:04
Общество
Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
Происшествия
При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
Сварщик погиб при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
Автоспорт
26 лет назад погиб Айртон Сенна
Сегодня исполняется 26 лет со дня гибели Айртона Сенны. Трехкратный чемпион мира погиб в аварии на трассе в Имоле.
Sports.ru вчера в 04:16
Здоровье
В Саратовской области выявлено 48 новых случаев коронавируса
По состоянию на 9 часов утра 2 мая лабораторно подтверждено 48 новых случаев коронавируса.
Регион 64 01:50
Общество
Ученые из Сингапура скорректировали дату окончания эпидемии в России
Эпидемия коронавирусной инфекции в России может полностью завершиться к 8 августа.
РБК 03:30
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Шоу-бизнес
Митя Фомин рассказал о поисках суррогатной матери
46-летний музыкант Митя Фомин откровенно рассказал о поисках суррогатной матери для своего будущего ребенка.
Экспресс газета 03:25
Здоровье
Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
Происшествия
Начальник нижегородского УГИБДД оставил предсмертную записку
Начальник нижегородского УГИБДД оставил предсмертную записку.
Открытый Нижний 30 апреля в 01:59
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Политика
Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой
RT на русском 02:48
Общество
Москва удвоила число тестирований на коронавирус
Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 03:02
Общество
Аксёнов сравнил трагедию 2 мая в Одессе с Волынской резнёй
Севастополь, 2 мая 2020, 10:20 — REGNUM Трагедия в Доме профсоюзов Одессы, где от разожжённого украинскими националистами пожара 2 мая 2014 года заживо сгорели десятки людей, это продолжение таких преступлений предшественников современных бандеровцев в годы Второй мировой войны как трагедии Бабьего Яра, Хатыни, а также Волынская резня.
REGNUM 03:20
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 01:04
Политика
Трамп определился с кандидатурой посла США на Украине
Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла на Украине.
Известия 02:11
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Defense One: в США отследили активность предприятий ВПК России
Вашингтон, 2 мая 2020, 08:14 — REGNUM Аналитическая компания Orbital Insights отследила уровень активности на российских оборонных заводах по сигналам мобильных телефонов, 1 мая сообщило издание Defense One.
REGNUM 01:14
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доля инфицированных в столице — 2%.
РБК 03:09
Футбол
«Минск» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз: Устинов и Яшин сохранят «автозаводцев» в тройке
2 мая в матче седьмого тура чемпионата Беларуси «Минск» сыграет с «Торпедо-БелАЗ».
Чемпионат вчера в 01:45
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Происшествия
В Узбекистане 56 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище
Ранее МЧС сообщало, что 1 мая в 5.55 (3.55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет.
РИА Новости 00:22
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 423
В Алтайском крае зарегистрировали 41 новый случай заболевания коронавирусом.
ПолитСиб.Ру вчера в 03:00
Гаджеты
Компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi Note 9 Pro
Компания представила сразу две модели — Redmi Note 9 и Xiaomi Mi Note 10 Lite.
Экономика сегодня вчера в 09:41
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
Общество
В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом
Еще 37 пациентов с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве, сообщает штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости вчера в 16:23