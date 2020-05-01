Финансы
ВедомостиКрупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов
Оценить69
с чего всё началось
Крупные розничные банки приступили к снижению ставок рублевых вкладов после их роста в первой половине апреля.Ведомости08:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:57, Ашберн
Комментарии
Транспорт
Вестибюли трети станций московского метро будут закрыты с 3 мая
С воскресенья, 3 мая, Московский метрополитен закроет часть вестибюлей еще на 45 станциях, где значительно снизился пассажиропоток в связи с режимом самоизоляции, введенным в условиях распространения коронавируса.
Интерфакс 14:28
Происшествия
В Сочи оштрафован местный житель, устроивший скандал полицейским
Сочи, Краснодарский край, 1 мая 2020, 18:26 — REGNUM Мужчина, устроивший на улице скандал и накричавший на сотрудников полиции, оштрафован за нарушение режима самоизоляции в городе Сочи Краснодарского края.
REGNUM 11:26
Общество
Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову
RT на русском 10:33
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Политика
Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс 14:49
Политика
Мишустина поместят под наблюдение врачей в медучреждение
30 апреля Михаил Мишустин на совещании с российским лидером Владимиром Путиным в формате видеоконференции заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 14:45
Футбол
У тульского «Арсенала» появился шанс попасть в еврокубки
Напомним, после первой части сезона "оружейники" занимали шестую строчку, что дает право на участие в квалификационном раунде Лиги Европы.
Тульская служба новостей 03:02
Общество
В Смольном объяснили появление рефрижераторов у больниц Петербурга
Временные холодильные установки, которые появились у медучреждений Петербурга входят в число мероприятий, необходимых для нераспространения коронавируса.
АБН 12:31
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин высмеял сына Рудковской и Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко наращивают подписчиков в Instagram.
Lisa.ru вчера в 13:00
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:18
Политика
В Кремле заявили об отсутствии данных о состоянии Ким Чен Ына
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет официальной информации о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.
RT на русском 13:29
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
Кабмин выделил 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей на дополнительные выплаты россиянам, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться в Россию в связи с распространением коронавируса.
Профиль 05:39
Политика
Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне
Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:30
Общество
В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
Авто
Кроссовер Skoda Kamiq стал ещё бюджетнее
Автоновости дня 10:15
Политика
Главы МИД «нормандской четвёрки» согласились с провалом
Главы МИД должны были рассмотреть итоги «парижского саммита», прошедшего в декабре 2019 года, и обсудить дальнейшие шаги по урегулированию конфликта в Донбассе.
News.ru вчера в 13:55
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
Гаджеты
Игровые смартфоны Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro поступят на европейский рынок 8 мая
3DNews 07:00
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 04:42
Хоккей
Томи Лямся назначен на пост главного тренера «Салавата Юлаева»
Финский тренер Томи Лямся руководством уфимского «Салавата Юлаева» был назначен на пост главного тренера клуба.
LiveResult.Ru вчера в 12:39
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина впервые рассказала о своей болезни
Народная артистка России Надежда Бабкина после выписки из больницы обратилась к подписчикам в Instagram и рассказала о своем лечении.
Известия вчера в 16:35
Политика
В РПЦ высказались против изображения Сталина в храме Вооруженных сил
Удивило многих и желание разместить в храме изображение президента Владимира Путина.
ФедералПресс 11:23
Спорт
WADA завершило расследование допинговых проб московской лаборатории
Результаты расследования переданы международным федерациям, которые занимаются организацией крупных соревнований.
Говорит Москва вчера в 13:36
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила о всплеске заболеваемости коронавирусом
В России в последние два дня наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом COVID-19 на фоне стабильной ситуации, которая была отмечена на прошлой неделе.
РБК 13:32
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Общество
ОГЭ для 9-классников могут отменить
В Министерстве просвещения обсуждают вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-классников.
Поступи Онлайн 08:18