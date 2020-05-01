Финансы

ВедомостиВедомостиКрупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

Действующие ставки вкладов в крупных розничных банках приведены в таблице ниже.
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с чего всё началось

Крупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

Крупные розничные банки приступили к снижению ставок рублевых вкладов после их роста в первой половине апреля.
Ведомости08:49

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Банки снова начали снижать ставки по вкладам

News.ru15:10

Крупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

Ведомости08:49

Крупные российские банки снова приступили к снижению ставок по вкладам

Народные новости12:57

Российские банки снижают ставки по рублевым вкладам

ProUfu.ru12:32

Банки снова начали снижать ставки по вкладам

Российская газета11:44

Российские банки снова начали снижать ставки рублевых вкладов после их увеличения в прошлые месяцы

Эхо Москвы11:31

Российские банки опять начали снижать ставки по вкладам

ИА Красная Весна13:59
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Транспорт

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Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

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У тульского «Арсенала» появился шанс попасть в еврокубки

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Тульская служба новостей 03:02
Общество

В Смольном объяснили появление рефрижераторов у больниц Петербурга

Временные холодильные установки, которые появились у медучреждений Петербурга входят в число мероприятий, необходимых для нераспространения коронавируса.
АБН 12:31
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
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Андрей Аршавин высмеял сына Рудковской и Плющенко

Известный продюсер Яна Рудковская вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко наращивают подписчиков в Instagram.
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ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:18
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В Кремле заявили об отсутствии данных о состоянии Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет официальной информации о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.
RT на русском 13:29
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В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева сообщила о своей госпитализации

РБК 15:19
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Кабмин выделил 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей на дополнительные выплаты россиянам, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться в Россию в связи с распространением коронавируса.
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Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне

Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Общество

В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии

Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
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Кроссовер Skoda Kamiq стал ещё бюджетнее

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Главы МИД «нормандской четвёрки» согласились с провалом

Главы МИД должны были рассмотреть итоги «парижского саммита», прошедшего в декабре 2019 года, и обсудить дальнейшие шаги по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
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Игровые смартфоны Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro поступят на европейский рынок 8 мая

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Экономика

В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Томи Лямся назначен на пост главного тренера «Салавата Юлаева»

Финский тренер Томи Лямся руководством уфимского «Салавата Юлаева» был назначен на пост главного тренера клуба.
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Надежда Бабкина впервые рассказала о своей болезни

Народная артистка России Надежда Бабкина после выписки из больницы обратилась к подписчикам в Instagram и рассказала о своем лечении.
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В РПЦ высказались против изображения Сталина в храме Вооруженных сил

Удивило многих и желание разместить в храме изображение президента Владимира Путина.
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WADA завершило расследование допинговых проб московской лаборатории

Результаты расследования переданы международным федерациям, которые занимаются организацией крупных соревнований.
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Глава Роспотребнадзора заявила о всплеске заболеваемости коронавирусом

В России в последние два дня наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом COVID-19 на фоне стабильной ситуации, которая была отмечена на прошлой неделе.
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Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
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ОГЭ для 9-классников могут отменить

В Министерстве просвещения обсуждают вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-классников.
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Аномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19

Газета.Ru 12:36
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