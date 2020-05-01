Финансы
ВедомостиКрупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов
Оценить80
с чего всё началось
Крупные розничные банки приступили к снижению ставок рублевых вкладов после их роста в первой половине апреля.Ведомости08:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 19:29, Ашберн
Комментарии
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Интерфакс 17:48
Финансы
Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК вчера в 11:58
Политика
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
1. У Мишустина подтвердилась коронавирусная инфекция Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 13:31
Общество
В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Общество
У митрополита Тихона взломали почту и требовали с него 10 млн рублей
Председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) рассказал, что злоумышленники взломали его почту и шантажируют публикациями хранящихся в ней материалов.
Московский Комсомолец Псков 13:51
Здоровье
В Крыму зафиксировали 100 заразившихся коронавирусом
В Крыму за сутки было выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом.
Независимое телевидение Севастополя 05:37
Армия и оружие
Военные США застрелили мирного жителя в Сирии
Военные США застрелили мирного сирийца в провинции Дейр-эз-Зор, пишет 2 мая САНА.
Известия 18:56
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
Киберспорт
NoFear оскорбил игрока в официальном матче
Игрок FlyToMoon 2.0 Александр 'Nofear' Чурочкин в матче против команды NOVA на Isolation Cup оскорбил одного из своих оппонентов.
Dota2.ru 14:31
Здоровье
Аномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19
Значительная часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией умирает из-за аномального свертывания крови, выяснили ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии.
Газета.Ru 12:36
Экономика
МВФ выделит Грузии $200 млн для борьбы с коронавирусом
«Исполнительный совет МВФ одобрил выделение $200 млн, для того чтобы Грузия могла сбалансировать свои нужды по выплатам на фоне пандемии коронавируса», — говорится в сообщении на сайте фонда.
RT на русском 18:48
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Общество
Илон Маск призвал отменить карантин в США
Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск призвал власти США отменить карантин в стране.
Lenta.ru 29 апреля в 16:57
Общество
Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу
Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru вчера в 10:08
Финансы
Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн
Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5-2 млрд руб. Bloomberg 3 апреля сообщал, что в 2020 году государство планирует увеличить госдолг на 1-1,5 трлн руб или $ 13 – 19 млрд (план заимствований на этот предполагает привлечение 2,3 трлн руб.).
РБК 19:10
Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 29 апреля в 16:03
Политика
Украина намерена предотвратить строительство «Северного потока-2»
Макогон уверен, что решение о прекращении транзита будет иметь политический характер.
46ТВ 29 апреля в 10:00
Игры
TES Online 26 мая получит DLC «Греймур» для PC и 9 июня для консолей
Владельцы игровых консолей смогут загрузить обновление 9 июня, а до ПК «Греймур» доберется еще раньше – 26 мая.
Faktom вчера в 06:37
Космос
Geely запустит в космос собственные спутники
CarsWeek.ru 29 апреля в 08:51
Общество
Тысячи людей вышли на 20 первомайских демонстраций в Берлине
Берлин, 1 мая 2020, 23:58 — REGNUM Тысячи человек приняли участие в демонстрациях и шествиях в честь праздника 1 мая в Берлине.
REGNUM 16:58
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новый симптом
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114431 случай заражения, выздоровели 13220 человек, умерли 1169.
ТАСС 11:10
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Наука
В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении
В Японии специалисты обнаружили новую возможность лечения шизофрении, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:56
Происшествия
Ведущая Первого канала прокомментировала иск к Кокорину и Мамаеву
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова прокомментировала иск, который подала к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
РИА Новости вчера в 06:42
Технологии
Эксперт рассказал, как можно «удалиться» из интернета
С 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение 6 месяцев, с 1 октября — интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.
ПРАЙМ 19:03
Космос
Разработана новая методика поиска жизни на экзопланетах
Новые возможности поиска жизни вне Земли открываются перед астрономами с приходом нового поколения наземных и космических телескопов и разработкой соответствующих им методов исследований.
ИА Красная Весна вчера в 15:23
Общество
В Чечне полностью приостановили работу общественного транспорта
Власти Чечни заявили о полной приостановке работы общественного городского транспорта до 11 мая в связи с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 18:27