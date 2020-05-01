Крупные розничные банки приступили к снижению ставок рублевых вкладов после их роста в первой половине апреля.

с чего всё началось

Действующие ставки вкладов в крупных розничных банках приведены в таблице ниже.

Финансы Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года. 17

Политика Премьер Мишустин заразился коронавирусом 1. У Мишустина подтвердилась коронавирусная инфекция Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. 119

Общество В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан. 95

Армия и оружие Военные США застрелили мирного жителя в Сирии Военные США застрелили мирного сирийца в провинции Дейр-эз-Зор, пишет 2 мая САНА.

Общество Маск заявил о намерении продать все свои вещи Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи. 61

Киберспорт NoFear оскорбил игрока в официальном матче Игрок FlyToMoon 2.0 Александр 'Nofear' Чурочкин в матче против команды NOVA на Isolation Cup оскорбил одного из своих оппонентов.

Здоровье Аномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19 Значительная часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией умирает из-за аномального свертывания крови, выяснили ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии. 182

Экономика МВФ выделит Грузии $200 млн для борьбы с коронавирусом «Исполнительный совет МВФ одобрил выделение $200 млн, для того чтобы Грузия могла сбалансировать свои нужды по выплатам на фоне пандемии коронавируса», — говорится в сообщении на сайте фонда.

Общество Илон Маск призвал отменить карантин в США Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск призвал власти США отменить карантин в стране. 28

Финансы Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5-2 млрд руб. Bloomberg 3 апреля сообщал, что в 2020 году государство планирует увеличить госдолг на 1-1,5 трлн руб или $ 13 – 19 млрд (план заимствований на этот предполагает привлечение 2,3 трлн руб.). 4

Происшествия СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 108

Общество Тысячи людей вышли на 20 первомайских демонстраций в Берлине Берлин, 1 мая 2020, 23:58 — REGNUM Тысячи человек приняли участие в демонстрациях и шествиях в честь праздника 1 мая в Берлине. 2

Общество В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новый симптом В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114431 случай заражения, выздоровели 13220 человек, умерли 1169. 1K

Технологии Эксперт рассказал, как можно «удалиться» из интернета С 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение 6 месяцев, с 1 октября — интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.

Космос Разработана новая методика поиска жизни на экзопланетах Новые возможности поиска жизни вне Земли открываются перед астрономами с приходом нового поколения наземных и космических телескопов и разработкой соответствующих им методов исследований. 1