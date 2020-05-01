Финансы
Российская газетаБанки снова начали снижать ставки по вкладам
Крупные российские банки снова приступили к снижению ставок по вкладам после их увеличение в марте и начале апреля. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на обновленные данные банков. Ставки в последние дни снизили в том числе банк "Открытие" и Московский кредитный банк, указывает издание.
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Крупные розничные банки приступили к снижению ставок рублевых вкладов после их роста в первой половине апреля.Ведомости08:49
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Комментарии
Здоровье
Минздрав констатировал увеличение числа детей с коронавирусом
В сообщении подчеркивается, что Минздрав еще раз решительно призывает отказаться от посещения любых общественных мест, где дети могут заразиться.
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Экономика
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Маск заявил о намерении продать все свои вещи
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Политика
Глава Минстроя госпитализирован с коронавирусом
Глава Минстроя Владимир Якушев принял решение лечиться в больнице.
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Япония повторно заразилась коронавирусом из Европы
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Происшествия
Не менее 17 человек погибли при попытке побега из венесуэльской тюрьмы
В результате беспорядков в венесуэльской тюрьме погибли по меньшей мере 17 человек, еще девять пострадали.
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Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
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Газета.Ru 09:03
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В Чечне приостановили работу общественного транспорта до 11 мая
Власти Чечни приостановили работу общественного транспорта в республике до 11 мая включительно на время действия режима самоизоляции.
ТАСС 17:34
Спорт
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«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна 08:38
Общество
Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына
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Инфорос 13:02
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
Политика
Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине
Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.
Gazeta.SPb вчера в 17:05
Экономика
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Москва, 1 мая 2020, 11:10 — REGNUM Процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка будут снижены с 6 мая в среднем на 0,5 процентных пункта.
REGNUM 04:10
Спорт
Футболист «Луча» Калугин подверг критике губернатора Приморья Кожемяко
Игрок владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин подверг критике заявление губернатора Приморского края Олега Кожемяко о том, что в профессиональных спортивных клубах региона не выступают местные воспитанники.
RT на русском вчера в 11:01
Общество
Что делает Смольный, чтобы не платить компенсации медикам
В середине апреля Смольный решил выплачивать следующие суммы, в зависимости от тяжести понесенного медиком ущерба.
МР7.ру 12:15
Происшествия
Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса
Известия 29 апреля в 12:22
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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Политика
Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей.
РБК 11:11
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66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru 05:59
Финансы
Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн
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РБК 19:10
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
Политика
Эксперт рассказал, что подтолкнуло Эр-Рияд к сокращению нефтедобычи
США и Саудовская Аравия имеют общие интересы, и у президента США Дональда Трампа не было необходимости угрожать наследному принцу Мухаммеду бен Сальману выводом американских войск для сокращения нефтедобычи, считает исследователь в институте Ближнего Востока в Вашингтоне Хасан Мнеймина.
РИА Новости 19:19
Технологии
Эксперт рассказал, как можно «удалиться» из интернета
С 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение 6 месяцев, с 1 октября — интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.
ПРАЙМ 19:03
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 15:50
Армия и оружие
Пилот F-22 рассказал, что испытал при сближении с российскими самолетами над Арктикой
ПолитРоссия вчера в 07:57
Политика
Белоусов в кресле Мишустина: эксперты оценили ситуацию
Президент Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность исполняющего обязанности главы кабмина в связи с болезнью Михаила Мишустина, у которого диагностировали коронавирус.
Московский Комсомолец 10:20