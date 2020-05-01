Крупные розничные банки приступили к снижению ставок рублевых вкладов после их роста в первой половине апреля.

с чего всё началось

В крупных российских банка снизилась ставка по рублевым вкладам после повышения в первой половине апреля. Об этом сообщила газета "Ведомости". Решение о снижении ставки по вкладу приняли в банке "Открытие" и Московском кредитном банке.

Банки снова начали снижать ставки по вкладам

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