Финансы

Деловое.ТВДеловое.ТВБанки снова начали снижать ставки по вкладам

В крупных российских банка снизилась ставка по рублевым вкладам после повышения в первой половине апреля. Об этом сообщила газета "Ведомости". Решение о снижении ставки по вкладу приняли в банке "Открытие" и Московском кредитном банке.
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Крупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

Крупные розничные банки приступили к снижению ставок рублевых вкладов после их роста в первой половине апреля.
Ведомости08:49

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Российские банки снижают ставки по рублевым вкладам

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Российская газета11:44

Российские банки снова начали снижать ставки рублевых вкладов после их увеличения в прошлые месяцы

Эхо Москвы11:31

Крупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

Ведомости08:49
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