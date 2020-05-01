Финансы
ВедомостиКрупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов
Крупные розничные банки приступили к снижению ставок рублевых вкладов после их роста в первой половине апреля.
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Комментарии
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новые симптомы
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114431 случай заражения, выздоровели 13220 человек, умерли 1169.
ТАСС 11:10
Экономика
Соцвыплаты, пенсии, ипотека: что изменится с 1 мая
Речь идет, в частности, о соцвыплатах, ограничении банковских комиссий и ипотеке по льготной ставке.
РИА Новости 01:00
Общество
ФАС выявила компанию, которая завышала цены на маски на 957%
Компания с декабря по февраль закупила маски по цене 7,29 руб. за штуку, а при продаже цена возросла до 957% (около 70 руб.).
Коммерсантъ 10:38
Шоу-бизнес
У Мадонны обнаружили антитела к коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения 25 апреля выпустила предупреждение о тестах на антитела, добавив, что «нет никаких доказательств, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения инфекцией».
РБК 12:12
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Космос
NASA продолжает переговоры о покупке места на российском «Союзе»
Руководитель NASA Джим Брайденстайн заявил о том, что ведомство продолжает вести переговоры с Роскосмосом о покупке места на корабле "Союз".
Газета.Ru 11:51
Общество
Губернатор Подмосковья ввел в регионе «масочный режим»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которым в регионе вводится "масочный режим".
Российская газета 11:30
Общество
Игрок «Луча» Калугин выступил против обнуления сроков Путина
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин высказался относительно политической ситуации в России, а также поделился мнением о президенте страны Владимире Путине.
Metaratings 09:02
Политика
В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным в храме Вооруженных сил
Решение убрать из главного храма Вооруженных сил России мозаику с изображением президента России Владимира Путина было связано с позицией самого главы государства, объяснил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК настоятель храма, епископ Клинский Стефан.
Газета.Ru 06:16
Спорт
WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов
Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили расследование по делу о допинг-пробах 298 российских спортсменов, передает пресс-служба организации.
ФАН вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Влад Топалов расплакался в прямом эфире после травли Регины Тодоренко
Peterburg2.ru 08:44
Общество
Скворцова сообщила о выходе России на плато по коронавирусу
Последнюю неделю Россия уже была на плато по числу новых случаев заболевания коронавирусом.
Kazanfirst.ru 04:32
Происшествия
В Курской области пропавшего 3-летнего мальчика нашли мертвым
АиФ - Черноземье 05:37
Шоу-бизнес
Умер актер театра Евгений Федоров
На 97-м году жизни скончался старейший актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров.
iReactor 05:55
Политика
Путин назначил Белоусова исполняющим обязанности премьера
Президент России Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства.
Вести.Ru вчера в 13:13
Общество
В Смольном объяснили появление рефрижераторов у больниц Петербурга
Временные холодильные установки, которые появились у медучреждений Петербурга входят в число мероприятий, необходимых для нераспространения коронавируса.
АБН 12:31
Кино
Братья Руссо займутся ремейком «Геркулеса» для Disney
Газета.Ru 04:31
Здоровье
Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе
Специалисты предполагают, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
РИА Новости 10:07
Политика
Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей.
РБК 11:11
Футбол
«Любой российский клуб будет готов пригласить Карреру». Интервью Марко Трабукки
Гостем прямого эфира на канале «СЭ» в YouTube стал известный агент Марко Трабукки, который в свое время активно помогал бывшему итальянскому главному тренеру «Спартака».
Спорт-Экспресс 09:45
Футбол
Депутат Лебедев назвал российского футболиста Давыдова «чудаком»
Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал ситуацию с российским футболистом Денисом Давыдовым.
ProstoProSport 10:50
Технологии
Блокчейн-платформа Павла Дурова получит операционную систему
Создатели Telegram Open Network (TON), блокчейн-платформы Павла Дурова, готовятся выпустить для продукта операционную систему TON OS.
News.ru 29 апреля в 04:43
Общество
Китайский блогер нашел объяснение «смелости и неукротимости» русских
Смелость и неукротимость русских можно объяснить особенностями питания, к которым «воинственный народ» приучают с малых лет.
Суть событий 12:09
Общество
Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения Мишустина
Российский журналист Владимир Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом.
Lenta.ru 09:37
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Спорт
В Assassin’s Creed Valhalla каноном считаются оба протагониста
Нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дарби Макдевит поделился подробностями о новой игре.
Cyber.sports.ru 06:35
Футбол
Защитника «Атлетико» обвинили в нарушении запрета на ставки
Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила защитника «Атлетико» Кирана Триппьера в нарушении запрета на ставки.
Матч ТВ 11:51
Общество
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Футбол
Клубы АПЛ подтвердили готовность доиграть нынешний сезон
Клубы английской Премьер-Лиги сегодня обсудили возможные шаги в направлении возобновления нынешнего сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Soccer.ru 12:43
Экономика
Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Газета.Ru 03:12