Финансы

ВедомостиВедомостиКрупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

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Крупные розничные банки приступили к снижению ставок рублевых вкладов после их роста в первой половине апреля.
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Российские банки снижают ставки по рублевым вкладам

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Крупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

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