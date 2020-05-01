Финансы

ВедомостиВедомостиКрупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

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Крупные розничные банки приступили к снижению ставок рублевых вкладов после их роста в первой половине апреля.
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Банки снова начали снижать ставки по вкладам

Российская газета11:44

Российские банки снова начали снижать ставки рублевых вкладов после их увеличения в прошлые месяцы

Эхо Москвы11:31

Крупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

Ведомости08:49
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