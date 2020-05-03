Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: "Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей".

с чего всё началось

Крупные компании из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, получили отсрочку по налогам на общую сумму 750 млн руб. Всего от них поступило более 800 заявлений, передаёт РБК со ссылкой на ФНС.

Крупные компании получили отсрочку по налогам на 750 млн рублей

Футбол Семак: «Зенит» прислал контракт, по которому у меня есть вопросы Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о процессе переговоров с клубом о продлении контракта.

Общество Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой. 74

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 2K

Происшествия В Сомали разбился самолет с гуманитарной помощью По меньшей мере шесть человек погибли в результате крушения самолета авиакомпании African Airways на юге Сомали, сообщает издание Somali Guardian со ссылкой на заявление представителей местных властей.

Общество Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая В вендинговых аппаратах на станциях столичного метрополитена с 5 мая начнут продавать маски для пассажиров, такие точки продаж организуют на 15 станциях, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. 106

Культура Зрители требуют убрать из шоу «Маска» Киркорова и Тодоренко Почти в каждом сообщении зрители просили убрать «невоспитанную» и слишком «громкую» девушку, а удивленный взгляд Киркорова явно раздражал большую часть поклонников проекта. 20

Экономика Правительство РФ выделило регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП Москва, 4 мая 2020, 12:24 — REGNUM Правительство России выделило Министерству экономического развития 2 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах. 104

Происшествия В Воронежской области скончался гражданин Азербайджана с коронавирусом Воронеж, 4 мая 2020, 18:33 — REGNUM Ещё один пациент с подтверждённым заражением коронавирусом скончался в Воронежской области, сообщил 4 мая региональный оперштаб.

Общество Финляндия разрешит поездки за границу с 14 мая Правительство Финляндии приняло очередные меры, ослабляющие ограничения в связи с пандемией коронавируса в стране, с 14 мая, как и ожидалось, будут разрешены поездки за границу, с 1 июня мероприятия до 50 человек, сообщает в понедельник кабмин.

Политика Верховный суд США рассмотрит дело о налоговых декларациях Трампа Верховный суд рассмотрит сегодня дела о налоговых декларациях президента США Дональда Трампа.

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 3,1K

Общество В Хасавюрт закрыли въезд из-за коронавируса Власти Дагестана полностью закрыли въезд и выезд в город Хасавюрт из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города в официальном аккаунте в Instagram. 9

Общество Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова. 831

Общество США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день. 9

Политика Тимошенко стала долларовым миллионером Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн. 120