Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: "Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей".

с чего всё началось

Крупные компании из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, получили отсрочку по налогам на общую сумму 750 млн руб. Всего от них поступило более 800 заявлений, передаёт РБК со ссылкой на ФНС.

Крупные компании получили отсрочку по налогам на 750 млн рублей

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