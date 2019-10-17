Экономика
BFM.ruМинэкономразвития предлагает передать часть функций МФЦ банкам
Минэкономразвития предлагает со следующего года передать часть функций МФЦ банкам: например, выдачу пенсий и материнского капитала, оформление ИП. Как сообщает газета «Известия», пока это будет эксперимент, который пройдет в Петербурге, Подмосковье, Астраханской и Кировской областях и в Башкирии.
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с чего всё началось
Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки.Известиявчера в 17:01
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Банки возьмутся за госуслуги - Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке
Телеканал 360°вчера в 17:49
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Политика
Британия и ЕС объявили о сделке по Brexit
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Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев
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Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС.
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Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
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Главреда российской газеты заподозрили в изнасиловании журналистки
Щеглова обвиняла главреда в том, что в ночь на 27 сентября он изнасиловал ее в редакции газеты, где несколько журналистов праздновали вручение наград регионального конкурса «Феникс».
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Политика
Синод РПЦ обсудит отношения с Элладской церковью
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) обсудит на заседании в четверг решение Элладской православной церкви (ЭПЦ) о признании за патриархом Константинопольским Варфоломеем права на предоставление автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Политика
Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков
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В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стало системой».
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака
Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Политика
Генпрокурор Украины разрешил привлечь к ответственности депутата Рады — СМИ
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал документ о привлечение к ответственности депутата Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ярослава Дубневича, сообщило 17 октября издание «Украинская правда».
Единоборства
Назван соперник Макгрегора по бою в декабре
Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) ирландец Конор Макгрегор намекнул, что он проведёт бой в декабре с Фрэнки Эдгаром.
Происшествия
В Барселоне мирные протесты переросли в столкновения с полицией
ИА "Ореанда-Новости" Масштабные акции протеста, которые начались в Каталонии 14 октября, переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.
Транспорт
Минтранс поддержал снижение нештрафуемого лимита скорости
Минтранс и ГИБДД поддерживают снижение нештрафуемого скоростного лимита до 10 километров в час при одновременном повышении скоростного режима на федеральных трассах, сообщил журналистам первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
Политика
Бортников сообщил об информации из США о готовящихся терактах в России
Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что недавно США предоставили России информацию о конкретных лицах, готовящих теракты на территории страны, передает ТАСС.
Политика
В Минтруде заявили о «феминизированности» госслужбы в России
Женщины составляют 72% российских госслужащих. Об этом заявил первый заместитель министра труда и соцзащиты России Алексей Вовченко.
Экономика
Эксперты полагают, что для обеспечения роста ВВП Банку России необходимо увеличивать реальную денежную массу
Научные организации, рейтинговые агентства, ОЭСР и Банк России допускают, что рост ВВП в 2019 году в России составит менее 1%. Всемирный банк в очередной, четвертый раз снизил прогноз до 1%, хотя изначально предполагал рост ВВП в 1,8%. Об этом сообщил макроэкономист Сергей Блинов на состоявшемся вчера заседании "Столыпинского клуба".
Политика
Путин подписал закон о праве полиции объявлять предостережения
Сотрудников правоохранительных органов наделили правом объявлять гражданам официальные предостережения.
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Xiaomi выпустила изогнутый игровой монитор Mi Surface Display
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В сиквеле «Венома» появится новая злодейка
Происшествия
В Японии увеличилось количество погибших из-за тайфуна
В Японии возросло количество погибших в результате тайфуна «Хагибис», который обрушился недавно на страну.
Гаджеты
Ulefone представила защищенный смартфон Armor X5 за 100 долларов
Совсем недавно компания Ulefone представила бюджетный защищенный телефон начального уровня под названием Ulefone Armor X3, теперь же производитель выкатил на суд публики еще одну доступную новинку - Ulefone Armor X5.
Общество
Только 1 из 100 тюльпанов, купленных на рынке в Амстердаме, зацветает
Выяснилось, что только один процент луковиц тюльпанов, которые продаются на рынках Амстердама, расцветает в будущем.