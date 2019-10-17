Экономика

BFM.ruBFM.ruМинэкономразвития предлагает передать часть функций МФЦ банкам

Минэкономразвития предлагает со следующего года передать часть функций МФЦ банкам: например, выдачу пенсий и материнского капитала, оформление ИП. Как сообщает газета «Известия», пока это будет эксперимент, который пройдет в Петербурге, Подмосковье, Астраханской и Кировской областях и в Башкирии.
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с чего всё началось

МФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки

Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут «Известия»

РИА Новости00:03

Крупные банки могут начать оказывать госуслуги

Коммерсантъвчера в 22:42

Банки с 2020 года начнут оказывать госуслуги

Известиявчера в 17:59

«Известия»: банки могут начать оказывать госуслуги населению с 2020 года

ТАССвчера в 20:52

«Известия» узнали о намерении передать часть услуг из МФЦ в крупные банки

РБКвчера в 20:45

Банки возьмутся за госуслуги - Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке

Телеканал 360°вчера в 17:49

С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

RT на русскомвчера в 22:34
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Автоматически обработан 7031 источник, обновлено в 09:26, Вашингтон
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Умершая в Новосибирске девочка была новенькой в школе

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Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

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Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков

RT на русском вчера в 07:51
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В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

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В Барселоне мирные протесты переросли в столкновения с полицией

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Минтранс поддержал снижение нештрафуемого лимита скорости

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Путин подписал закон о праве полиции объявлять предостережения

Сотрудников правоохранительных органов наделили правом объявлять гражданам официальные предостережения.
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В сиквеле «Венома» появится новая злодейка

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В Японии увеличилось количество погибших из-за тайфуна

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