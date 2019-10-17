Некоторые банки будут оказывать госуслуги гражданам начиная с 2020 года, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минэкономразвития.

с чего всё началось

Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну. В ведомстве уточнили, что услуги будут оказываться бесплатно, большое внимание будет уделено защите персональных данных.

Здоровье Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».

Происшествия Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании Сотрудница издания «Новгород.ру» Алина Щеглова подала заявление в Следственный комитет об изнасиловании главным редактором местной муниципальной газеты.

Общество В России упростили процедуру взыскания долгов с дачников Садоводческие товарищества теперь смогут взыскать долги дачников, направив заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа.

Футбол Аллегри ответил на вопрос о возможной работе в «Манчестер Юнайтед» Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в шуточной форме ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.

Происшествия Прокурор просит освободить четырех фигурантов по делу «Зимней вишни» Прокуратура ходатайствует об освобождении из следственного изолятора (СИЗО) четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Политика Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.

Происшествия Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде Обвиняемые в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной заявили в суде, что раскаиваются, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

Общество В Японии могут перенести парад к интронизации императора из-за тайфуна Правительство Японии рассмотрит возможность переноса парада по случаю вступления на престол императора Нарухито, запланированного на 22 октября, из-за тайфуна «Хагибис».

Космос ВВС США: запущенный с борта МКС российский наноспутник сошел с орбиты Выведенный на орбиту космонавтом с борта Международной космической станции (МКС) российский технологический наноспутник ТНС-0 номер 2 прекратил существование, следует из данных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.

Общество Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.

Общество В Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи Роспотребнадзор назвал наиболее полезные орехи, употреблять которые необходимо один-два раза в неделю.

Космос Проверка компании Илона Маска на наркотики обошлась в $5 млн За употребление Илоном Маском марихуаны заплатит американский налогоплательщик. Проверка компании SpaceX обойдется гражданам США в $5 млн.

Общество В Египте археологи обнаружили более 20 древних саркофагов Археологи обнаружили более 20 древних деревянных саркофагов возле египетского города Луксор.

Экономика Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении необходимых 44 млрд рублей на завершение строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

Авто Chery объявила сервисную кампанию для кроссовера Chery Tiggo 4 Chery объявляет специальную сервисную кампанию на кроссоверы Tiggo 4. Все владельцы могут бесплатно осуществить установку резиновых уплотнителей на двери кроссовера.

Шоу-бизнес Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.

Музыка Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение» Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".