Экономика

Lenta.ruLenta.ruКрупные российские банки начнут оказывать госуслуги

Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну. В ведомстве уточнили, что услуги будут оказываться бесплатно, большое внимание будет уделено защите персональных данных.
Читать в источнике
Комментировать80
с чего всё началось

МФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки

Некоторые банки будут оказывать госуслуги гражданам начиная с 2020 года, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минэкономразвития.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Шесть крупных банков начнут эксперимент по предоставлению госуслуг

Интерфакс10:56

Банки с 2020 года начнут оказывать госуслуги

Известиявчера в 17:59

С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

RT на русскомвчера в 22:34

«Известия»: банки могут начать оказывать госуслуги населению с 2020 года

ТАССвчера в 20:52

«Известия» узнали о намерении передать часть услуг из МФЦ в крупные банки

РБКвчера в 20:45

Банки возьмутся за госуслуги - Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке

Телеканал 360°вчера в 17:49

Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут «Известия»

РИА Новости00:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 18:50, Вашингтон
Хоккей

Хоккеист Зыков дисквалифицирован за допинг на 20 матчей

17 октября за океаном прогремело решение о дисквалификации российского нападающего клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс" Валентина Зыкова на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов.
Газета.Ru 15:59
Происшествия

Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске

Lenta.ru 01:46
Экономика

Россия предложила создать «зерновую ОПЕК»

Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с инициативой создания международной организации для координирования цен на мировом рынке зерна.
Retail & Loyalty вчера в 02:53
Политика

Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter

«Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
РБК 17:54
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшего 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Игры

The Elder Scrolls 6: новости об игре

Компания Bethesda не дает конкретики – известно только, что дата выхода игры The Elder Scrolls 6 зависит от того, когда выпустят Starfield.
LoginCasino.com 09:53
Политика

США объяснили приостановку помощи Киеву коррупцией на Украине

Решение о приостановке помощи США Киеву объяснялось коррупцией на Украине и нежеланием Европы оказывать такую поддержку.
ТАСС 13:25
Экономика

В Минтрансе назвали основное условие для снижения цен на авиабилеты

Заместитель министра транспорта Александр Юрчик прокомментировал ситуацию с повышением цен на авиабилеты лоукостером "Победа", представители которого заявил о включении в цену авиабилета сбора на регистрацию в международных аэропортах, составляющего €25.
Капитал страны 10:16
Политика

Песков: Кремль оценит приглашение на саммит G7, когда оно поступит

Ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что приглашение России как отдельного участника саммита G7, который пройдет в следующем году в США, может быть промежуточным шагом к восстановлению "Большой восьмерки".
Вести.Ru 14:56
Политика

Министр энергетики США подал в отставку

Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Lenta.ru 16:50
Шоу-бизнес

21-летняя Елизавета Пескова рассказала, какой видит свою свадьбу

Вчера же Пескова снова порассуждала о браке и рассказала, какой видит свою свадьбу.
Вокруг ТВ 03:53
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

Сирийские вооруженные силы впервые с 2014 года вошли в город Ракка на севере страны, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru вчера в 08:01
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.
Коммерсантъ 11:04
Политика

РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви

Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Политика

Госдеп лишился возможности влиять на политику США по Украине

Агентство Bloomberg пишет, что такое решение Белого дома вызвано желанием обойти официальную линию США по Украине.
News.ru вчера в 07:25
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас повеселился со своими детьми под песню Юрия Никулина

Певец Энрике Иглесиас на своей странице в Instagram разместил видео, где играет с сыном Николасом и дочерью Люси.
Газета Кемерова вчера в 23:44
Происшествия

Обвиняемые в убийстве автомобилистки из Екатеринбурга были арестованы

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал трех обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной, которую обнаружили мертвой после того, как она отправилась показывать машину потенциальным покупателям и пропала.
Наша версия 06:55
Армия и оружие

Коалиция США разбомбила собственный склад боеприпасов в Сирии

Военные коалиции, возглавляемой США, уходя из Сирии, нанесли авиаудар по собстввенному складу боеприпасов.
Росбалт вчера в 19:59
Шоу-бизнес

Актриса Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову

RuNews24.ru 08:11
Шоу-бизнес

Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции

Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
Экспресс газета вчера в 07:21
Футбол

Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
Чемпионат 14:11
Шоу-бизнес

Муж Лолиты подал заявление на развод

Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Телеканал 360° 01:39
Политика

МВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране

Министр внутренних дел Эквадора Мария Пауло Ромо в интервью El Comercio заявила, что в недавних протестах, прокатившихся по стране из-за отмены субсидий на топливо, могли быть замешаны иностранные источники.
РБК 16:52
Футбол

Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке

Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Матч ТВ вчера в 12:17
Происшествия

Школьницу избили за напоминание о домашнем задании на Сахалине

На Сахалине одноклассники избили школьницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании, которая та забыла у них спросить.
Газета.Ru 05:51
Игры

Rockstar показала трейлер игры Red Dead Redemption 2 для ПК

Телеканал 360° 11:14
Политика

В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 12:33
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости вчера в 15:25
Кино

«Джокер» в мировом прокате собрал больше, чем в США

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.
РИА Новости 15 октября в 16:55
Политика

Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах

Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
РБК 12:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное