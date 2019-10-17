Некоторые банки будут оказывать госуслуги гражданам начиная с 2020 года, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минэкономразвития.

с чего всё началось

«Проектом постановления прямо предусмотрено, что данные, полученные банками в рамках предоставления госуслуг, запрещается использовать в иных целях, в том числе коммерческих», — уточнил Шипов. С 2022 года такую практику могут начать внедрять по всей стране.

С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

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