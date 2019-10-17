Экономика
RT на русскомС 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению
«Проектом постановления прямо предусмотрено, что данные, полученные банками в рамках предоставления госуслуг, запрещается использовать в иных целях, в том числе коммерческих», — уточнил Шипов. С 2022 года такую практику могут начать внедрять по всей стране.
Читать в источнике
Оценить51
с чего всё началось
Некоторые банки будут оказывать госуслуги гражданам начиная с 2020 года, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минэкономразвития.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Банки возьмутся за госуслуги - Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке
Телеканал 360°вчера в 17:49
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Актуальные Новости вчера в 11:53
Политика
Путин проверит ход ликвидации последствий паводков
Президент России Владимир Путин проведет 16 октября совещание в Кремле по вопросу ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
Известия 15 октября в 08:31
Единоборства
Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута
Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Sputnik Кыргызстан 00:29
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
РИА Новости вчера в 18:50
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий вчера в 15:55
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Экономика
СМИ допустили запрет поставок во Вьетнам зерна из России из-за бодяка
Экспорт пшеницы из России во Вьетнам может столкнуться с ограничениями из-за того, что в последних поставках зерна обнаружили сорняк, а именно бодяк полевой, пишет профильное издание Agricensus со ссылкой на письмо вьетнамского департамента защиты растений и несколько неназванных зерновых трейдеров.
РБК вчера в 14:16
Происшествия
Четырех фигурантов дела «Зимней вишни» могут перевести под домашний арест
Обвинение выступило с ходатайством об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми фигурантов дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
BFM.ru 02:01
Происшествия
На Среднем Урале под Талицей столкнулись машины – есть погибшие
В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.
REGNUM 01:24
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета 01:30
Происшествия
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили о своем раскаянии в ходе суда об избрании меры пресечения в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 02:34
Политика
Команда Зеленского перепутала Латвию с Литвой
Содержащее ошибку сообщение было опубликовано на официальной странице президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook.
Экономика сегодня вчера в 19:14
Политика
CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 17:19
Экономика
Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД
В Минфине не выделяет средства, ссылаясь на заявления президента Владимира Путина о том, что нельзя допускать увеличения стоимости ЦКАД.
Газета.Ru 01:34
Политика
Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане
Президент США Дональд Трамп в среду сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.
РИА Новости вчера в 13:30
Авто
Несколько компаний изменили цены на свои автомобили в России в октябре
32CARS.ru вчера в 04:05
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Здоровье
Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
В список самых полезных вошли кешью, лесной орех, грецкие орехи, арахис, а также кедровые орешки и миндаль.
РИА Новости 00:03
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Никас Сафронов: «Ротару потеряла свою сущность»
Художник уверен, что певица, увлекшись пластическими операциями, потеряла индивидуальность.
StarHit.ru вчера в 22:00
Происшествия
СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве
РИА Новости вчера в 03:33
Политика
Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком
Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
Известия вчера в 17:24
Хоккей
Кузнецов и Михеев забросили по шайбе в матче «Вашингтона» и «Торонто»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 01:22
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество
Сербия планирует передать России картины Рериха до конца года
Сербская сторона рассчитывает передать России семь картин Николая Рериха в обмен на 166-й лист Мирославова Евангелия до конца года.
RT на русском 01:33
Спорт
Колобков прокомментировал слова Гануса о подменах проб
Министр спорта России Павел Колобков отреагировал на слова главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском вчера в 15:51
Политика
Минюст РФ: ЕСПЧ призывают к вмешательству в международную политику
Если речь идет не о ЕСПЧ, а о международных инвестиционных арбитражах, в которых национальные интересы также защищает Минюст России, то на сегодня в активной стадии находится восемь таких дел по искам украинских физических и юридических лиц на общую сумму более $12 млрд.
ТАСС 02:00
Экономика
«Эксмо-АСТ» продаст одно из крупнейших издательств учебной литературы
По данным "Эксмо-АСТ", общий объем рынка учебной литературы в прошлом году составил 26 млрд руб. Доли изданий распределились следующим образом: "Просвещение" — 42%, "Российский учебник" — 30%, другие небольшие издательства — 18%.
Коммерсантъ 00:21
Шоу-бизнес
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
Экспресс газета вчера в 07:21