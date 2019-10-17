Экономика

Lenta.ruLenta.ruКрупные российские банки начнут оказывать госуслуги

Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну. В ведомстве уточнили, что услуги будут оказываться бесплатно, большое внимание будет уделено защите персональных данных.
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с чего всё началось

МФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки

Некоторые банки будут оказывать госуслуги гражданам начиная с 2020 года, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минэкономразвития.
Известиявчера в 17:01

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Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут «Известия»

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Крупные банки могут начать оказывать госуслуги

Коммерсантъвчера в 22:42

Банки с 2020 года начнут оказывать госуслуги

Известиявчера в 17:59

«Известия»: банки могут начать оказывать госуслуги населению с 2020 года

ТАССвчера в 20:52

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РБКвчера в 20:45

Банки возьмутся за госуслуги - Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке

Телеканал 360°вчера в 17:49

С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

RT на русскомвчера в 22:34
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 04:54, Вашингтон
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Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах увеличилось до 31

Количество пострадавших от ДТП с участием троллейбуса в Чебоксарах увеличилось до 31 человек, 10 из которых — дети.
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Вступили в силу изменения в Гражданском процессуальном кодексе, которые упрощают взыскание задолженности с дачников.
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Первый полностью электрический кроссовер от Volvo получил название XC40 Recharge.
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В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы

Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
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Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

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Известия вчера в 22:48
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Принятые Госдумой и подписанные президентом России поправки к Налоговому кодексу допускают взимание с российского бизнеса дополнительных налогов на сотни миллиардов или триллионы рублей.
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В Баку объяснили порядок въезда россиян с армянскими фамилиями

Граждане России с армянскими фамилиями могут приехать в Азребайджан, но им необходимо проинформировать об этом посольство страны в Москве, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
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