Экономика
Lenta.ruКрупные российские банки начнут оказывать госуслуги
Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну. В ведомстве уточнили, что услуги будут оказываться бесплатно, большое внимание будет уделено защите персональных данных.
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с чего всё началось
Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки.Известия16 октября в 17:01
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Эксперт прокомментировал эксперимент по оказанию населению госуслуг через банки
RT на русскомвчера в 13:59
Банки возьмутся за госуслуги - Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке
Телеканал 360°16 октября в 17:49
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