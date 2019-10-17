Экономика

Lenta.ruLenta.ruКрупные российские банки начнут оказывать госуслуги

Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну. В ведомстве уточнили, что услуги будут оказываться бесплатно, большое внимание будет уделено защите персональных данных.
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с чего всё началось

МФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки

Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки.
Известиявчера в 17:01

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Шесть крупных банков начнут эксперимент по предоставлению госуслуг

Интерфакс10:56

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РИА Новости00:03

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Известиявчера в 17:59

«Известия»: банки могут начать оказывать госуслуги населению с 2020 года

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РБКвчера в 20:45

Банки возьмутся за госуслуги - Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке

Телеканал 360°вчера в 17:49

С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

RT на русскомвчера в 22:34
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
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Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

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На испытательном полигоне в Магнитогорске впервые показали боевого робота «Маркер», который предназначен для поддержки армейских подразделений.
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В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
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За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
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