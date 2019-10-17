Экономика
BFM.ruМинэкономразвития предлагает передать часть функций МФЦ банкам
Минэкономразвития предлагает со следующего года передать часть функций МФЦ банкам: например, выдачу пенсий и материнского капитала, оформление ИП. Как сообщает газета «Известия», пока это будет эксперимент, который пройдет в Петербурге, Подмосковье, Астраханской и Кировской областях и в Башкирии.
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с чего всё началось
Госуслуги за чужой счет Эксперимент пройдет на территории пяти регионов — Московской, Астраханской и Кировской областях, республики Башкортостан и в Санкт-Петербурге.Известиявчера в 17:01
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Банки возьмутся за госуслуги - Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке
Телеканал 360°вчера в 17:49
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Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Актуальные Новости вчера в 11:53
Энергетика
На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM вчера в 04:18
Общество
Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию
Участник несанкционированной акции 27 июля в Москве Айдар Губайдулин уехал из России, несмотря на ранее данную подписку о невыезде.
ТАСС 03:48
Игры
Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K
Выход Red Dead Redemption 2 запланирован на 5 ноября 2019 года.
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Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»
Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
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Шоу-бизнес
Муж Лолиты подал заявление на развод
Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Телеканал 360° 01:39
Происшествия
Убийцы Ксении Каторгиной находились в федеральном розыске
Екатеринбург в интернете 08:19
Транспорт
В ГИБДД собираются заменить устройства для контроля скорости авто
На смену фиксирующим скорость на российских дорогах камерам-треногам могут прийти новые автоматические комплексы, которые будут устанавливаться на крыше автомобилей ГИБДД.
Профиль вчера в 16:16
Общество
Минтруд сообщил о феминизации госслужбы в России
В текущем составе правительства пост заместителя председателя занимают две женщины (вице-премьеры Татьяна Голикова и Ольга Голодец, у них восемь коллег-мужчин), а среди заместителей федеральных министров женщин 23 (мужчин — 130), сообщил Вовченко.
РБК 09:19
Футбол
Аршавин, Смертин и Дрогба записались на обучающую программу УЕФА
30 бывших футболистов поступили на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP).
Чемпионат 05:34
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Вдова Караченцова отказалась позвать Гузееву на поминки
Вдова известного актера Николая Караченцова прокомментировала высказывание Ларисы Гузеевой, которая высмеяла ее поведение, и отметила, что не собирается звать актрису и телеведущую на поминки по мужу.
Рамблер вчера в 15:07
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
RT на русском 09:13
Политика
CBS: в США умер конгрессмен-демократ Элайджа Каммингс
Председатель спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс (демократ от штата Мэриленд) умер в возрасте 68 лет.
ТАСС 05:36
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Общество
У бывшего возлюбленного Заворотнюк отняли квартиру
Судебные приставы арестовали и передали банку квартиру, принадлежащую заслуженному артисту России Сергею Жигунову.
Lenta.ru 05:08
Авто
В сентябре продажи электрокаров России выросли в 3 раза
Продажи в сентябре 2019 года выросли в три раза, по сравнению с сентябрем 2018 года. В том году было продано всего 8 таких автомобилей.
Тавто.Ру 03:45
Общество
Меган Маркл и принц Гарри посетили церемонию WellChild Awards
Накануне вечером Меган и Гарри посетили церемонию WellChild Awards, которая прошла в Лондоне.
Salt Mag вчера в 05:41
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World 10:20
Политика
Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе
Мой Брянск вчера в 07:32
Общество
Суд в Киеве обязал снять арест с акций украинской «дочки» Сбербанка
Хозяйственный суд Киева обязал "Райффайзен Банк Аваль" как депозитарное учреждение снять арест и запреты в отношении акций украинской "дочки" Сбербанка, следует из судебного решения, опубликованного в электронном реестре.
РИА Новости 08:41
Политика
Россия отчитала Украину за призыв распустить ДНР и ЛНР
Реагируя на требование Киева распустить Республики Донбасса (ДНР и ЛНР) в качестве обязательного условия для реализации политических пунктов Минских соглашений, Захарова отметила, что «подобных заявлений много, и насколько они способствуют движению в направлении консолидации и не только общества, но, собственно говоря, страны на базе «Минска», никому неизвестно», сообщает ТАСС.
Журналистская правда 07:36
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Телеведущая предположила, что Поклонская начала носить длинные юбки, потому что месяц назад перешла работать в комитет Госдумы по международным делам, главой которого является Леонид Слуцкий, ранее обвиненный в домогательствах.
Lenta.ru 09:11
Культура
Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров
Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv 08:56
Политика
Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану необычным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тон письма лидера США Дональда Трампа своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану необычным.
Газета.Ru 06:06
Футбол
Тедеско познакомился со сборниками «Спартака»
Сегодня первую тренировку под руководством нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско провели вернувшиеся из молодежной сборной России голкипер Александр Максименко, защитник Николай Рассказов, полузащитники Максим Глушенков и Наиль Умяров.
Sport24.ru 09:49
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Политика
РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Культура
Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru вчера в 03:50
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
RT на русском 07:07