Госуслуги за чужой счет Эксперимент пройдет на территории пяти регионов — Московской, Астраханской и Кировской областях, республики Башкортостан и в Санкт-Петербурге.

с чего всё началось

Минэкономразвития предлагает со следующего года передать часть функций МФЦ банкам: например, выдачу пенсий и материнского капитала, оформление ИП. Как сообщает газета «Известия», пока это будет эксперимент, который пройдет в Петербурге, Подмосковье, Астраханской и Кировской областях и в Башкирии.

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