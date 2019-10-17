Некоторые банки будут оказывать госуслуги гражданам начиная с 2020 года, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минэкономразвития.

с чего всё началось

Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну. В ведомстве уточнили, что услуги будут оказываться бесплатно, большое внимание будет уделено защите персональных данных.

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