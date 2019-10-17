Экономика
Lenta.ruКрупные российские банки начнут оказывать госуслуги
Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну. В ведомстве уточнили, что услуги будут оказываться бесплатно, большое внимание будет уделено защите персональных данных.
Читать в источнике
Оценить69
с чего всё началось
Некоторые банки будут оказывать госуслуги гражданам начиная с 2020 года, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минэкономразвития.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Банки возьмутся за госуслуги - Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке
Телеканал 360°вчера в 17:49
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 14:12, Ашберн
Политика
Пушков оценил письмо Трампа Эрдогану
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал тон письма, которое президент США Дональд Трамп направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с началом военной операции Анкары в Сирии.
Rambler News Service 09:12
Транспорт
Москва встала в 9-балльных пробках
Интерфакс 11:46
Здоровье
Травматологи Челябинска уволились из больницы
Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Уральский меридиан 01:21
Общество
В России увеличат размер выплат на первого и второго ребенка
В пресс-службе Минтруда заявили, что россиянкам, имеющим первого и второго ребенка, станут ежемесячно выплачивать увеличенные пособия.
Мой Брянск 02:55
Здоровье
Представлены напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни
Диетологи назвали напитки, которые должны быть в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни.
МедиаПоток 05:27
Футбол
Тедеско познакомился со сборниками «Спартака»
Сегодня первую тренировку под руководством нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско провели вернувшиеся из молодежной сборной России голкипер Александр Максименко, защитник Николай Рассказов, полузащитники Максим Глушенков и Наиль Умяров.
Sport24.ru 09:49
Политика
В Госдуме оценили создание в Раде объединения по «возвращению» Кубани
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что возглавил новое межфракционное объединение, которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".
РИА Новости 13:32
Общество
Умерла известная кубинская балерина Алисия Алонсо
Алисия Алонсо участвовала в создании Американского балетного театра, работала в Михаилом Фокиным, Джорджем Баланчиным и другими прославленными постановщиками.
Эхо Москвы 13:31
Политика
США готовят новые санкции против России из-за Сирии
Сенаторы США готовят законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.
Газета.Ru 13:39
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Политика
Белый дом прокомментировал возможность приглашения Путина на G7
В Вашингтоне прокомментировали возможность приглашения Владимира Путина на саммит "Большой семерки", который в 2020 году пройдет в США.
РИА Новости 14:05
Наука
Дрон снял охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек
Использование горбатыми китами необычного способа добывания пищи недалеко от Аляски сняли специалисты Гавайского университета в Маноа.
МедиаПоток 14 октября в 09:59
Футбол
Рибери недоволен тем, как его изобразили в FIFA 20
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери считает, что его изображение в футбольном симуляторе FIFA 20 не похоже на него.
Спорт-Экспресс 12:25
Футбол
Тедеско: выбирал между футболом и стабильной работой в Mercedes
Пришлось в какой-то момент выбирать между футболом и стабильной работой в Mercedes. Первый вариант казался рискованным.
Чемпионат 03:05
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Политика
Минэнерго предложило создать госкомпанию для инвестиций в СПГ-проекты
Министр энергетики Александр Новак предложил Владимиру Путину создать государственную публично-правовую компанию, которая «могла бы выступить соинвестором в реализуемые проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) и участвовать в развитии и строительстве инфраструктуры».
РБК 13:32
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ
Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly.
РИА Новости 12:35
Общество
Подмосковным чиновникам разрешили работать удаленно
Как сообщает пресс-центр Мособлдумы, удаленно не смогут работать госслужащие, в обязанности которых входит участие в совещаниях руководящего состава госоргана, а также те, кто работает с населением.
Коммерсантъ 11:31
Культура
Ольга Кормухина пояснила свое желание засудить Полину Гагарину
Эксперты признали вариант Кормухиной самостоятельным произведением, а вариант Гагариной ни переработкой композиции Кормухиной, ни самостоятельным музыкальным произведением, об этом сообщает РИА «Новости».
Privet-Rostov.ru 12:53
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
РИА Новости вчера в 15:25
Общество
Росстат сообщил о сокращении населения России в 2019 году
С января по август 2019 года население России сократилось на 52,5 тыс. человек с учетом естественной убыли населения и прироста за счет мигрантов, сообщает 17 октября «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.
Известия 11:50
Шоу-бизнес
Вера Алентова слегка подправила изуродованное лицо
Еще несколько лет назад пластическая хирургия настолько испортила лицо актрисы Веры Алентовой, что она стала просто неузнаваемой.
Paparazzi.ru 06:44
Армия и оружие
Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку
Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 09:56
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия вчера в 12:35
Политика
Великобритания и Евросоюз достигли нового соглашения по Brexit
Как заявили в Еврокомиссии, соглашение достигнуто. Британия окончательно покинет ЕС 31 октября.
Пятый канал 08:24
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Российская газета 01:30
Политика
Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах
Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
РБК 12:19