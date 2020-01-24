Общество

ТАССТАССКрупные туроператоры России приостановили продажу туров в Китай

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Китай, а туроператорам - приостановить продажу туров в КНР до нормализации эпидемиологической ситуации. При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств, сообщили в ведомстве.
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В России закрыли продажи туров в Китай

Московский Комсомолецвчера в 13:03

Первая российская компания сообщила об остановке продажи туров в Китай

РБКвчера в 15:36

Ростуризм порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай

РИА Новостивчера в 13:02

Крупные туроператоры России приостановили продажу туров в Китай

ТАССвчера в 16:46

Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР

RT на русскомвчера в 12:49

Ростуризм рекомендовал российским туристам в Китае не выходить из гостиниц

Rambler News Serviceвчера в 13:16

Крупные российские туроператоры приостановили продажи туров в Китай

Интерфаксвчера в 14:27
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Общество

Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
RT на русском вчера в 09:53
Политика

Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
Вести.Ru вчера в 21:36
Космос

Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле

Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 19:05
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
РИА Новости 00:17
Кино

Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»

В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
РИА Новости вчера в 14:34
Политика

В Сети обсуждают принца Чарльза, который не стал жать руку Пенсу

В социальных сетях обсуждают британского принца Чарльза, который не стал жать руку вице-президенту США Майку Пенсу в рамках состоявшегося в Иерусалиме международного форума памяти жертв Холокоста.
РЕН ТВ вчера в 08:33
Происшествия

Опубликовано видео смертельного ДТП с шестью машинами в Москве

Момент столкновения шести автомобилей на севере Москвы засняли камеры видеонаблюдения.
Известия вчера в 22:53
Политика

Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Известия вчера в 20:06
Авто

Great Wall выкупил индийский завод General Motors

Letnews.ru 22 января в 10:39
Наука

Ученые назвали главную опасность белковой диеты

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе при проведении эксперимента на мышах выяснили, что высокобелковая диета увеличивает риск склеротического поражения сосудов, образуются нестабильные бляшки, отрыв которых приводит к закупорке артерий.
РЕН ТВ вчера в 06:23
Политика

Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Известия вчера в 20:34
Политика

Трамп поднял пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран

Президент США Дональд Трамп подписал указ, увеличивающий пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран.
RT на русском 00:20
Общество

Разведенных родителей обяжут платить за жилье детей

В третьем, окончательном, чтении Госдума приняла закон, регламентирующий обязанность разведенных родителей в равной мере нести затраты на содержание жилья для их совместного ребенка.
IrkutskMedia 23 января в 07:30
Финансы

Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
REGNUM 23 января в 17:16
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек

Число погибших в результате землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг возросло до 20 человек, 1015 получили ранения, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
РИА Новости 00:19
Культура

Ведущей нового реалити-шоу станет 3D Людмила Гурченко

Сделать Гурченко ведущей помогли технологии - нейронная сеть с искусственным интеллектом воссоздаст образ легендарной актрисы в формате 3D.
Вестник Кавказа вчера в 22:43
Политика

Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию

Песков не уточнил, какие действия власти будут принимать случае, если результаты голосования покажут, что россияне выступают против внесения изменений в Конституцию.
РБК вчера в 06:00
Шоу-бизнес

Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»

«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
StarHit.ru вчера в 12:00
Фигурное катание

Российские фигуристки оторвались от соперниц

Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова после коротких прокатов лидируют на чемпионате Европы Все российские участницы турнира одиночниц, дебютировавшие на чемпионате Европы в австрийском Граце, в точном соответствии с прогнозом составили лидирующую тройку после короткой программы.
Коммерсантъ вчера в 13:34
Общество

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Коммерсантъ вчера в 02:03
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru вчера в 09:39
Политика

Рейтинг доверия Путину показал максимум

Рейтинг вырос в период с 13 по 19 января на 2,6%. После выступления Путина о доверии к нему заявили 71,5% опрошенных граждан, следует из опроса.
Sibnet Новости 00:57
Гаджеты

Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат исполнение LGA1700

Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.
3DNews вчера в 16:07
Общество

Учительница уволилась после публикации видео ее эротического танца

Учительница одной из школ в Самарской области уволилась по собственному желанию после того, как на просторах сети появилось видео ее эротического танца.
Вести.Ru вчера в 10:26
Авто

На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-21 за 5,5 млн рублей

В Екатеринбурге выставили на продажу редкий седан ГАЗ-21 «Волга» 1965 года выпуска, с завода оснащенный 2,3-литровым дизельным двигателем.
Автоновости дня вчера в 01:44
Гаджеты

Samsung запустит аналог AirDrop

Samsung намерена запустить технологию передачи файлов Quick Share для смартфонов серии Galaxy.
TelecomDaily вчера в 07:04
Футбол

Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»

Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле добились крупной победы над "Кельном" в рамках 19-го тура чемпионата Германии.
Вести.Ru вчера в 16:52
Здоровье

Власти Китая направили в охваченный коронавирусом Ухань 1230 врачей

Государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в изолированный из-за вспышки коронавируса Ухань 1230 врачей на помощь местным медикам, следует из заявления ведомства.
РИА Новости 00:10
Политика

Сорос выделит $1 млрд на борьбу с авторитаризмом и изменением климата

Джордж Сорос выделит $1 млрд на борьбу с авторитарными правительствами и изменением климата.
Коммерсантъ вчера в 23:05
Спорт

Китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила в матче за мировую шахматную корону

Вэньцзюнь победила Горячкину в ходе тай-брейка, где были сыграны четыре партии.
Интерфакс - Россия вчера в 05:47
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