Экономика сегодняКрупный акционер «Норникеля» сменил регистрацию с Кипра на остров Русский во ВладивостокеВ пятницу в специальном административном районе (САР) на острове Русский была зарегистрирована международная компания ООО "Интеррос Капитал", следует из данных ЕГРЮЛ.ИнтерфаксКомпания Владимира Потанина "Интеррос" воспользовалась механизмом редомициляции.Интерфакс"Интеррос Капитал" контролирует 31,5% акций "Норникеля", уточнили в пресс-службе "Интерроса".ИнтерфаксПо словам Владимира Потанина, выбор острова Русский обусловлен тем, что группа «Интеррос» планирует стать якорным инвестором российского Дальнего Востока.КоммерсантъЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняInkazanФАНZAB.RUDeita.ruKonkurent.ruРБККомсомольская правдаNashGorod.ruНовые ИзвестияНародные новостиВосток-МедиаИА Красная ВеснаМедиаКорСетьПодробнее о событииКрупнейший акционер «Норникеля» переехал с Кипра во ВладивостокForbesвчера в 14:11Компания «Интеррос», владеющая акциями «Норникеля», редомицилировалась в РФИнтерфаксвчера в 09:43Самое цитируемое«Интеррос капитал», контролирующий 31,5% акций «Норникеля», переехал на остров РусскийРБКвчера в 11:46«Интеррос Капитал», владеющий 31,5% акций «Норникеля», перерегистрировался с Кипра в РФПРАЙМвчера в 11:24«Интеррос» Потанина зарегистрировали на острове РусскийКоммерсантъвчера в 11:06Крупнейшую зарубежную компанию Потанина перевели в РоссиюКомпаниявчера в 10:21Кипрская компания «Интеррос» стала резидентом САР в ПриморьеТАССвчера в 14:09Показать ещёОценить179Поделиться