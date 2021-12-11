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Крупный акционер «Норникеля» сменил регистрацию с Кипра на остров Русский во Владивостоке

В пятницу в специальном административном районе (САР) на острове Русский была зарегистрирована международная компания ООО "Интеррос Капитал", следует из данных ЕГРЮЛ.
Интерфакс
Компания Владимира Потанина "Интеррос" воспользовалась механизмом редомициляции.
Интерфакс
"Интеррос Капитал" контролирует 31,5% акций "Норникеля", уточнили в пресс-службе "Интерроса".
Интерфакс
По словам Владимира Потанина, выбор острова Русский обусловлен тем, что группа «Интеррос» планирует стать якорным инвестором российского Дальнего Востока.
Коммерсантъ

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