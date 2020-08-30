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RT на русском
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Крупный астероид приблизится к Земле 1 сентября

Скорость полёта небесного тела составляет 8,16 км в секунду. Данный астероид был открыт 2 марта 2011 года. 28 июля сообщалось, что крупный астероид диаметром до 190 м приблизится к Земле 5 августа.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Астероид размером с высотку пролетит близ Земли 1 сентября

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Потенциально опасный астероид 2011 ES4 размерами от 22 до 49 метров 1 сентября пройдет близ Земли на расстоянии в три раза меньшем, чем до Луны, сообщает НАСА.
РИА Новости20:04
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Астероид из группы «Аполлонов» пролетит возле Земли 1 сентября

Коммерсантъ21:49
Известия

Астероид размером с высотку пролетит близ Земли 1 сентября

Известия21:47
Lenta.ru

Астероид размером с многоэтажный дом приблизится к Земле

Lenta.ru20:29
RT на русском

Крупный астероид приблизится к Земле 1 сентября

RT на русском21:18
Московский Комсомолец

Опасный астероид подлетает к Земле

Московский Комсомолец20:37
Российская газета

Астероид пролетит рядом с Землей первого сентября

Российская газета20:33
РБК

В NASA сообщили о приближении к Земле астероида 1 сентября

РБК21:42

Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей

После заявления клиники ряд омских медиков выступили в поддержку врачей, лечивших Навального в БСМП № 1. Они подписали открытое письмо, в котором отмечалось, что политик остался в живых «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины».
РБК28 августа в 16:34
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США выразили беспокойство из-за попыток Китая купить «Мотор Сич»

Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил беспокойство из-за попыток Китая купить украинское предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич».
Lenta.ru21:33
5

Индия отказалась от участия в учениях «Кавказ-2020»

Ранее агентство ANI со ссылкой на источники в министерстве обороны страны сообщало, что Индия может отказаться от участия в международных учениях "Кавказ-2020", поскольку в этих учениях также намерены принять участие военнослужащие из Китая и Пакистана, отношения Нью-Дели с которыми в последнее время обострены.
ТАСС21:13
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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Инвестиции в Новосибирскую область в I полугодии выросли на 15%

Interfax-Russia.ru - Инвестиции в основной капитал в Новосибирской области в январе-июне 2020 года составили 92,9 млрд рублей, что на 15,2% выше показателя за аналогичный период 2019 года, сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников журналистам в пятницу.
Интерфакс - Россия28 августа в 03:11
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