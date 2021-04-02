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Известия

Крупный бизнес отделил IT-подразделения ради налоговых льгот

Крупные компании, среди которых Сбербанк, МТС, «Росатом», «Почта России» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), выделили из своего состава IT-подразделения, чтобы претендовать на льготы, предусмотренные налоговым маневром для IT-отрасли. Об этом сообщает газета «Коммерсант» в пятницу, 2 апреля.В источнике
Известия
RuNews24.ru
Коммерсантъ
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С чего всё началось

Крупные компании начали отделять IT-подразделения ради льгот

Налоговый маневр в IT-отрасли, запущенный с 1 января, вылился в массовую реструктуризацию бизнеса: компании начали выделять профильные подразделения, которые могут получить льготы, и уже активно претендуют на них.
Коммерсантъ18:25

Подробнее о событии

Крупный бизнес выделил из себя IT-компании под налоговый маневр

Forbes23:05

Крупные компании отделяют IT-подразделения ради льгот

RuNews24.ru04:27

Крупные российские компании начали отделять IT-подразделения ради налоговых льгот

Компания02:37

В России крупные компании начали отделять IT-подразделения ради льгот

Live2400:53

Крупный бизнес отделил IT-подразделения ради налоговых льгот

Известия05:03

Крупные компании начали отделять IT-подразделения ради льгот

Коммерсантъ18:25
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Lenta.ruвчера в 15:15

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РБК01:36