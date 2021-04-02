Крупные компании, среди которых Сбербанк, МТС, «Росатом», «Почта России» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), выделили из своего состава IT-подразделения, чтобы претендовать на льготы, предусмотренные налоговым маневром для IT-отрасли. Об этом сообщает газета «Коммерсант» в пятницу, 2 апреля.

С чего всё началось Крупные компании начали отделять IT-подразделения ради льгот Налоговый маневр в IT-отрасли, запущенный с 1 января, вылился в массовую реструктуризацию бизнеса: компании начали выделять профильные подразделения, которые могут получить льготы, и уже активно претендуют на них. Коммерсантъ 18:25