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Крупный бизнес отделил IT-подразделения ради налоговых льгот

Крупные компании, среди которых Сбербанк, МТС, «Росатом», «Почта России» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), выделили из своего состава IT-подразделения, чтобы претендовать на льготы, предусмотренные налоговым маневром для IT-отрасли. Об этом сообщает газета «Коммерсант» в пятницу, 2 апреля.В источнике
С чего всё началось

Крупные компании начали отделять IT-подразделения ради льгот

Налоговый маневр в IT-отрасли, запущенный с 1 января, вылился в массовую реструктуризацию бизнеса: компании начали выделять профильные подразделения, которые могут получить льготы, и уже активно претендуют на них.
Коммерсантъ18:25

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Российские бизнес-гиганты вывели свои IT-отделения для налогового маневра

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