Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: "Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей".

с чего всё началось

Налоговая ожидает активизации бизнеса по этому направлению в мае, так как из-за нерабочего периода перенесен срок предоставления деклараций по большинству платежей. Напомним, отсрочка уплаты части налогов и возможность их уплаты за 2020 год в рассрочку вступили в силу 2 апреля.

Крупный бизнес получил отсрочку по налогам на 750 млн рублей

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