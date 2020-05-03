Экономика
КоммерсантъКрупный бизнес получил отсрочку по налогам на 750 млн рублей
Налоговая ожидает активизации бизнеса по этому направлению в мае, так как из-за нерабочего периода перенесен срок предоставления деклараций по большинству платежей. Напомним, отсрочка уплаты части налогов и возможность их уплаты за 2020 год в рассрочку вступили в силу 2 апреля.
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с чего всё началось
Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: "Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей".РБК02:00
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Власти Польши приняли решение возобновить с понедельника, 4 мая, работу торговых центров, которые были закрыты 1,5 месяца назад из-за пандемии коронавируса.
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Газета.Ru 18:39
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NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
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Неизвестная песня Пола Маккартни и Ринго Старра выставлена на аукцион
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 млн человек
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