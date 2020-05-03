Экономика

РБКРБКФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

Сумму запрошенных отсрочек ФНС не раскрывает. «Этот инструмент только начал работать, и у бизнеса еще достаточно времени, чтобы им воспользоваться», — подчеркнули в ФНС.
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с чего всё началось

ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: "Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей".
РБКвчера в 02:00

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ФНС назвала сумму налоговой отсрочки для крупного бизнеса

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ФНС раскрыла сумму отсрочки по налогам крупному бизнесу

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Крупный бизнес получил отсрочку по налогам на 750 млн рублей

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«Это всего лишь отложенный «кредит». Крупным компаниям дали отсрочки по налогам на 750 млн рублей

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ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

РБКвчера в 02:00
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Общество

Во Владимирской области выявили 66 новых случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 66, всего в регионе 896 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
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Транспорт

Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска

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Экономика сегодня 02:52
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Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
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Ученые отодвинули дату окончания пандемии коронавируса в России

Ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) в пятый раз отодвинули дату окончания пандемии коронавируса в России.
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Наибольшее число пациентов с COVID-19 обнаружили в пунктах обсервации в Сочи, там диагноз коронавирус подтвердился у 17 человек, в Краснодаре выявили двух заболевших, по одном – в Анапе и станице Кущевской.
Деловая газета. Юг 02:51
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Общество

Минздрав подтвердил заражение коронавирусом 3 тыс. вахтовиков в Якутии

Днем ранее председатель оперштаба Якутии по ситуации с коронавирусом Ольга Балабкина написала в Telegram, что COVID-19 диагностировали у трети работников Чаяндинского месторождения в Якутии — более 3 тыс. человек.
Полит.ру вчера в 08:45
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
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Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
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Здоровье

В Омской области коронавирусной инфекцией заболели сразу 34 человека

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Войска 1-го Украинского фронта, которые находились под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева, получили директиву из ставки о необходимости проводить наступление в другом направлении.
Военное дело вчера в 05:17
Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

На изображении показан внедорожник с увеличенным задним свесом, что сделало внешность более гармоничной и увеличило объем багажного отделения, и по сути превратило Lada Niva в семейный автомобиль.
Letnews.ru 01 мая в 01:15
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Хоккей

Тренер «Авангарда» сравнил Капризова с Овечкиным и Ковальчуком

RT на русском 03:57
Киберспорт

В Call of Duty: Warzone появится режим для двух игроков

В «королевской битве» Call of Duty: Warzone появится долгожданный отдельный режим для двух игроков, подтвердил креативный директор студии Raven Software Амос Худж в интервью GamerGen.
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В Москве от коронавируса вылечились еще 544 человека

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Тарантас Ньюс 01 мая в 13:35
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Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
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Происшествия

Губернатор Любимов выехал на крупный пожар на улице Гагарина

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Финансы

Рынок российских акций падает на 1,7-3,4% по основным индексам

Российский рынок акций ускоряет снижение на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.
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Общество

10% пациентов больницы в Коммунарке находятся в реанимации

В больнице в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, 10% пациентов находятся в отделении реанимации, сообщил главный врач инфекционной клиники в Коммунарке Денис Проценко.
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Общество

Стало известно, как быстро распознать телефонных мошенников

По словам эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрия Янина, существует сигнальная фраза, после которой любой клиент банка может спокойно вешать трубку в телефонном разговоре.
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Авто

Появилась информация о моторах нового Nissan X-Trail

Компания Nissan сохранит новому X-Trail атмосферный 2,5-литровый двигатель, но, при этом, сделает его на 10 лошадиных сил мощнее и экономичнее.
Автоновости дня 02 мая в 12:28
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Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса

Китай не предоставил в январе Всемирной организации здравоохранения всю необходимую информацию о том, что коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку.
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Политика

Посол Украины в ФРГ предложил пари Шредеру на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
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Политика

ЦИК Казахстана прекратила полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

«Установить, что в связи с принятием Указа Президента Республики Казахстан от 2 мая 2020 года № 315 «О Назарбаевой Д.Н.» прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны», — говорится в документе.
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Происшествия

В аэропорту Горно-Алтайска выявили больного коронавирусом

В аэропорту Горно-Алтайска был выявлен пассажир с признаками инфекции.
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Происшествия

Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
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Общество

Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня

В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
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Общество

В Мурманской области выявлено 238 новых случаев заболевания CoViD-19

По состоянию на 10:00 03.05.2020 в Мурманской области выявлено 238 новых случев заболевания CoViD-19.
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