Экономика
РБКФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам
Сумму запрошенных отсрочек ФНС не раскрывает. «Этот инструмент только начал работать, и у бизнеса еще достаточно времени, чтобы им воспользоваться», — подчеркнули в ФНС.
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с чего всё началось
Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: "Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей".РБКвчера в 02:00
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Общество
Во Владимирской области выявили 66 новых случаев коронавируса
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 66, всего в регионе 896 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:18
Транспорт
Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска
Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий.
RT на русском вчера в 17:40
Энергетика
Нефтяной промышленности США предрекли крах
Большинство американских нефтяных компаний оказались на грани банкротства из-за масштабного снижения нефтедобычи в стране, заявил один из ведущих западных специалистов в области энергетики Артур Берман.
Экономика сегодня 02:52
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
Общество
Ученые отодвинули дату окончания пандемии коронавируса в России
Ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) в пятый раз отодвинули дату окончания пандемии коронавируса в России.
Lenta.ru 03:58
Здоровье
На Кубани в обсерваторах у 21 человека выявили коронавирус
Наибольшее число пациентов с COVID-19 обнаружили в пунктах обсервации в Сочи, там диагноз коронавирус подтвердился у 17 человек, в Краснодаре выявили двух заболевших, по одном – в Анапе и станице Кущевской.
Деловая газета. Юг 02:51
Общество
Минздрав подтвердил заражение коронавирусом 3 тыс. вахтовиков в Якутии
Днем ранее председатель оперштаба Якутии по ситуации с коронавирусом Ольга Балабкина написала в Telegram, что COVID-19 диагностировали у трети работников Чаяндинского месторождения в Якутии — более 3 тыс. человек.
Полит.ру вчера в 08:45
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Здоровье
В Омской области коронавирусной инфекцией заболели сразу 34 человека
Всего с 29 марта в Омской области зарегистрирован 161 случай заболевания коронавирусной инфекцией, четверо человек скончались, 39 выздоровели.
НГС55 03:00
Армия и оружие
Дочь маршала Конева рассказала, почему его фронт не штурмовал Рейхстаг
Войска 1-го Украинского фронта, которые находились под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева, получили директиву из ставки о необходимости проводить наступление в другом направлении.
Военное дело вчера в 05:17
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
На изображении показан внедорожник с увеличенным задним свесом, что сделало внешность более гармоничной и увеличило объем багажного отделения, и по сути превратило Lada Niva в семейный автомобиль.
Letnews.ru 01 мая в 01:15
Хоккей
Тренер «Авангарда» сравнил Капризова с Овечкиным и Ковальчуком
RT на русском 03:57
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone появится режим для двух игроков
В «королевской битве» Call of Duty: Warzone появится долгожданный отдельный режим для двух игроков, подтвердил креативный директор студии Raven Software Амос Худж в интервью GamerGen.
Чемпионат вчера в 14:07
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 544 человека
В Москве вылечились от коронавируса уже 7 573 человека сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 02:54
Авто
Составлен список самых дешёвых автомобилей в 2020 году
Тарантас Ньюс 01 мая в 13:35
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
Финансы
Рынок российских акций падает на 1,7-3,4% по основным индексам
Российский рынок акций ускоряет снижение на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:28
Общество
10% пациентов больницы в Коммунарке находятся в реанимации
В больнице в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, 10% пациентов находятся в отделении реанимации, сообщил главный врач инфекционной клиники в Коммунарке Денис Проценко.
РИАМО вчера в 08:33
Общество
Стало известно, как быстро распознать телефонных мошенников
По словам эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрия Янина, существует сигнальная фраза, после которой любой клиент банка может спокойно вешать трубку в телефонном разговоре.
Deita.ru 02:15
Авто
Появилась информация о моторах нового Nissan X-Trail
Компания Nissan сохранит новому X-Trail атмосферный 2,5-литровый двигатель, но, при этом, сделает его на 10 лошадиных сил мощнее и экономичнее.
Автоновости дня 02 мая в 12:28
Политика
Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса
Китай не предоставил в январе Всемирной организации здравоохранения всю необходимую информацию о том, что коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку.
BFM.ru 01:50
Политика
Посол Украины в ФРГ предложил пари Шредеру на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
Газета.Ru 00:43
Политика
ЦИК Казахстана прекратила полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
«Установить, что в связи с принятием Указа Президента Республики Казахстан от 2 мая 2020 года № 315 «О Назарбаевой Д.Н.» прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны», — говорится в документе.
Известия 01:17
Происшествия
В аэропорту Горно-Алтайска выявили больного коронавирусом
В аэропорту Горно-Алтайска был выявлен пассажир с признаками инфекции.
Алтайская правда 01:44
Происшествия
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
Общество
Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня
В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости вчера в 08:12
Общество
В Мурманской области выявлено 238 новых случаев заболевания CoViD-19
По состоянию на 10:00 03.05.2020 в Мурманской области выявлено 238 новых случев заболевания CoViD-19.
Мурманский вестник вчера в 03:18