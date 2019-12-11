Экономика

ForbesForbesКрупный бизнес попросил вернуть отмененный налог на движимое имущество

Федеральный чиновник напомнил, что в 2017 году бизнесу предлагалась пониженная единая ставка 1,1% вместо льготы, но бизнес настаивал на обратном. По словам другого чиновника, бизнес полагал, что налог мешает модернизации, а теперь готов отказаться от льготы и вернуть прежнюю систему.
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с чего всё началось

Крупный бизнес просит вернуть отмененный налог на движимое имущество

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает дать бизнесу новые налоговые права – самому выбирать, как платить налог с имущества.
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Как добывают уран: опасный бизнес

Чаще всего начинкой ядерных боеголовок служит плутоний-239, который получают при облучении урана-238 мощными потоками нейтронов.
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Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
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Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя.
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