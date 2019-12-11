Экономика
ForbesКрупный бизнес попросил вернуть отмененный налог на движимое имущество
Федеральный чиновник напомнил, что в 2017 году бизнесу предлагалась пониженная единая ставка 1,1% вместо льготы, но бизнес настаивал на обратном. По словам другого чиновника, бизнес полагал, что налог мешает модернизации, а теперь готов отказаться от льготы и вернуть прежнюю систему.
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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает дать бизнесу новые налоговые права – самому выбирать, как платить налог с имущества.Ведомости11 декабря в 16:49
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Российский союз промышленников и предпринимателей предложил ввести две ставки имущественного налога
ГлобалМСК.рувчера в 04:08
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