Экономика
ForbesКрупный бизнес попросил вернуть отмененный налог на движимое имущество
Федеральный чиновник напомнил, что в 2017 году бизнесу предлагалась пониженная единая ставка 1,1% вместо льготы, но бизнес настаивал на обратном. По словам другого чиновника, бизнес полагал, что налог мешает модернизации, а теперь готов отказаться от льготы и вернуть прежнюю систему.
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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает дать бизнесу новые налоговые права – самому выбирать, как платить налог с имущества.Ведомостивчера в 16:49
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Украина увидела угрозу экономике из-за российского газа
Возможное прекращение транзита российского газа через Украину может стать угрозой для макроэкономической стабильности страны.
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В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек
При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота.
Политика
В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
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Украинская полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета
Глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
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В России могут запретить ввоз бананов из Эквадора
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Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Политика
Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря.
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Политика
Врио губернатора Иркутской области назначен Игорь Кобзев
Президент России Владимир Путин, ранее принявший отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области, назначил врио главы региона.
Армия и оружие
Российская артиллерия в начале 2020 года получит «пластиковые» снаряды
Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что в первом квартале 2020 года на вооружение Сухопутных войск России будут приняты 30мм боеприпасы с пластмассовыми элементами.
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Путин снизит пенсионный возраст. Но только на один год
Президент Владимир Путин, ближе к транзиту власти в 2024 году, пойдет на меры «социального популизма», чтобы поднять свой рейтинг.
Музыка
Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»
15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
Кино
Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует «Мастера и Маргариту»
Австралийский кинорежиссер Баз Лурман («Мулен Руж!», «Великий Гэтсби») приобрел права на экранизацию романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.
Хоккей
Овечкин сбил с ног судью на матче НХЛ
Кино
Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
Политика
В ГД предложили наказывать участников курсов НПО-иноагентов за рубежом
Депутаты Госдумы намерены подготовить законопроект, предусматривающий административную ответственность за обучение на зарубежных курсах некоммерческих организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
Хоккей
Олимпийская сборная России по буллитам обыграла Словакию
Экономика
Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей
Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
Кино
Киностудия, отвечавшая за редизайн Соника в экранизации, закрылась
На пике в компании работало более 800 художников, но в последнее время дела шли неважно, хотя другие офисы студии, в том числе в Лондоне, Париже и Монреале, продолжат свою работу.
Экономика
Псковская область получит 70 млн рублей от правительства РФ
Псковская область получит 70 млн рублей от российского правительства.
Экономика
Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей.
Кино
Роберт Дауни-младший провел кастинг с животными для нового фильма
Голливудский актер Роберт Дауни-младший в роли доктора Дулиттла провел прослушивание анимированных животных для новой картины "Путешествие доктора Дулиттла".
Политика
В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Армия и оружие
National Interest составил рейтинг самых мощных флотов в мире
Специалисты журнала The National Interest составили пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире и включили в нее США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Футбол
Три футболиста получили по 38 лет тюрьмы за изнасилование девочки
Испанским футболистам Карлосу Куадрадо, Виктору Родригесу и Раулю Кальво, которых обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, вынесли приговор.