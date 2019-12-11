Экономика

ForbesForbesКрупный бизнес попросил вернуть отмененный налог на движимое имущество

Федеральный чиновник напомнил, что в 2017 году бизнесу предлагалась пониженная единая ставка 1,1% вместо льготы, но бизнес настаивал на обратном. По словам другого чиновника, бизнес полагал, что налог мешает модернизации, а теперь готов отказаться от льготы и вернуть прежнюю систему.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Крупный бизнес просит вернуть отмененный налог на движимое имущество

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает дать бизнесу новые налоговые права – самому выбирать, как платить налог с имущества.
Ведомостивчера в 16:49

Подробнее о событии

Перфекционизм во всем. Патриотическая миссия главы РСПП Александра Шохина

ФАН12:46

В России попросили вернуть старый налог

Lenta.ru08:05

Крупный бизнес просит вернуть отмененный налог на движимое имущество

Ведомостивчера в 16:49

Бизнес просит вернуть налог на движимое имущество

Право.ру01:43

Крупный бизнес попросил вернуть отмененный налог на движимое имущество

Forbes00:59

Российский бизнес попросил власти вернуть отмененный налог

БИЗНЕС Online03:35

Отмена налога на движимое имущество в России в 2020 году (закон подписан)

Упрощёнкавчера в 11:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Общество

Украина увидела угрозу экономике из-за российского газа

Возможное прекращение транзита российского газа через Украину может стать угрозой для макроэкономической стабильности страны.
Lenta.ru 11:52
Общество

Rambler Group предъявила права на самый популярный веб-сервер мира

«Рамблер интернет холдинг» сообщил «Ведомостям», что нарушено его исключительное право на веб-сервер Nginx – самый популярный в мире.
Ведомости 10:27
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Происшествия

При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек

При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 13:31
Происшествия

Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»

РИА Новости 12:57
Политика

В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»

Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.
РИА Новости 08:18
Происшествия

Украинская полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета

Глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
RT на русском 11:34
Общество

В России могут запретить ввоз бананов из Эквадора

В конце ноября Россельхознадзор сообщал, что не исключает введение временных ограничений на поставки бананов из Эквадора.
Мой Брянск 11:51
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru вчера в 04:03
Политика

Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря.
Известия 13:20
Политика

Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
REGNUM 11:49
Политика

Врио губернатора Иркутской области назначен Игорь Кобзев

Президент России Владимир Путин, ранее принявший отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области, назначил врио главы региона.
Life.ru 09:58
Армия и оружие

Российская артиллерия в начале 2020 года получит «пластиковые» снаряды

Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что в первом квартале 2020 года на вооружение Сухопутных войск России будут приняты 30мм боеприпасы с пластмассовыми элементами.
ФАН вчера в 20:39
Политика

Путин снизит пенсионный возраст. Но только на один год

Президент Владимир Путин, ближе к транзиту власти в 2024 году, пойдет на меры «социального популизма», чтобы поднять свой рейтинг.
Свободная Пресса вчера в 06:15
Музыка

Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»

15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
OAnews вчера в 10:09
Происшествия

Четыре человека погибли при столкновении двух иномарок в Сочи

Известия 12:31
Кино

Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует «Мастера и Маргариту»

Австралийский кинорежиссер Баз Лурман («Мулен Руж!», «Великий Гэтсби») приобрел права на экранизацию романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.
Культуромания 08:36
Хоккей

Овечкин сбил с ног судью на матче НХЛ

Москва 24 03:59
Политика

Forbes понизил Набиуллину в рейтинге самых влиятельных женщин

URA.Ru 07:59
Кино

Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»

iReactor 06:23
Политика

В ГД предложили наказывать участников курсов НПО-иноагентов за рубежом

Депутаты Госдумы намерены подготовить законопроект, предусматривающий административную ответственность за обучение на зарубежных курсах некоммерческих организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
Известия 12:47
Хоккей

Олимпийская сборная России по буллитам обыграла Словакию

Спорт-Экспресс 12:53
Экономика

Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей

Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
Lenta.ru вчера в 14:35
Кино

Киностудия, отвечавшая за редизайн Соника в экранизации, закрылась

На пике в компании работало более 800 художников, но в последнее время дела шли неважно, хотя другие офисы студии, в том числе в Лондоне, Париже и Монреале, продолжат свою работу.
Игромания.ру 08:41
Экономика

Псковская область получит 70 млн рублей от правительства РФ

Псковская область получит 70 млн рублей от российского правительства.
Московский Комсомолец Псков 04:42
Экономика

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей.
ТАСС 05:17
Кино

Роберт Дауни-младший провел кастинг с животными для нового фильма

Голливудский актер Роберт Дауни-младший в роли доктора Дулиттла провел прослушивание анимированных животных для новой картины "Путешествие доктора Дулиттла".
Газета.Ru 13:23
Политика

В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Армия и оружие

National Interest составил рейтинг самых мощных флотов в мире

Специалисты журнала The National Interest составили пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире и включили в нее США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Военное дело вчера в 22:41
Футбол

Три футболиста получили по 38 лет тюрьмы за изнасилование девочки

Испанским футболистам Карлосу Куадрадо, Виктору Родригесу и Раулю Кальво, которых обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, вынесли приговор.
РЕН ТВ 09:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное