Экономика

ВедомостиВедомостиКрупный бизнес просит вернуть отмененный налог на движимое имущество

Министерство получило предложения РСПП и готовит позицию, заявил он. Представитель Минфина не комментирует совещание, а РСПП – от дополнительных комментариев отказался.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Крупный бизнес просит вернуть отмененный налог на движимое имущество

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает дать бизнесу новые налоговые права – самому выбирать, как платить налог с имущества.
Ведомости11 декабря в 16:49

Подробнее о событии

В России попросили вернуть старый налог

Lenta.ruвчера в 08:05

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил ввести две ставки имущественного налога

ГлобалМСК.рувчера в 04:08

Крупный бизнес просит вернуть отмененный налог на движимое имущество

Ведомости11 декабря в 16:49

Крупный бизнес попросил вернуть налог на движимое имущество

Компаниявчера в 02:48

Бизнес просит вернуть налог на движимое имущество

Право.рувчера в 01:43

Крупный бизнес попросил вернуть отмененный налог на движимое имущество

Forbesвчера в 00:59

Российский бизнес попросил власти вернуть отмененный налог

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7093 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
REGNUM 05:34
Общество

Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста

Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Ведомости вчера в 17:02
Происшествия

Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер

Тело офицера найдено на месте тушения пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщает пресс-служба Северного флота.
RT на русском 07:27
Происшествия

В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

Интерфакс 05:25
Политика

Меркель: саммит ЕС единогласно решил продлить санкции против России

Прогресс заметен в урегулировании конфликта в Донбассе, но повода снимать санкции с России пока нет, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Вестник Кавказа 07:54
Здоровье

Черника, грецкие орехи и семечки помогут снизить давление

Ученые назвали три продукта, которые помогут снизить давление.
ToDay News Ufa 11 декабря в 13:52
Культура

Гарик Харламов отомстит Асмус за интимные сцены в фильме

После интимной сцены в фильме «Текст» Кристина Асмус с одной стороны стала одной из самых востребованных актрис в стране, в другой – подверглась шквалу критики в сети от людей, которые считают, что жена и мать не может позволять себе такие откровенности.
ИнфоСМИ 02:44
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»

Коммерсантъ 07:03
Интернет

«Яндекс» увидел в разбирательстве с Nginx риски для IT-рынка

В «Яндексе» считают, что любые попытки преследования компаний за создание программ с открытым кодом (таких как у Nginx) повлекут за собой негативные последствия для всего IT-рынка.
Компания 05:04
Кино

В Сети появился трейлер фильма «Стрельцов»

Российская кинокомпания Central Partnership опубликовала трейлер фильма «Стрельцов» режиссёра Ильи Учителя.
News.ru 06:38
Политика

Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа

В случае прекращения транзита газа из России финансовая стабильность Украины будет подорвана.
Pravda.Ru вчера в 20:35
Шоу-бизнес

Умерла Екатерина Дурова: Заслуженная артистка России

Пресс-секретарь Театра на Малой Бронной Мария Малкина сообщила, что в пятницу, 13 декабря, умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова, дочь легендарного советского актера Льва Дурова Женщина умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Комсомольская правда 03:36
Политика

Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области

Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
RT на русском 07:16
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК 07:00
Экономика

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
РИА Новости вчера в 08:45
Экономика

Госдума утвердила закон об увеличении МРОТ с 2020 года

Сумма минимального размера оплаты труда вырастет на 850 рублей с 1 января 2020 года Депутаты Государственной думы РФ утвердили в третьем, окончательном, чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тысяч 130 рублей в месяц.
Регион online вчера в 06:32
Политика

Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вести.Ru 05:03
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Кино

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» выходит в прокат

Новогодняя комедия «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» выходит в прокат в четверг, 12 декабря, накануне премьеры о фильме высказались главные герои картины, вспомнив про отсутствующего Александра Петрова.
Sibnet Новости 11 декабря в 20:27
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Политика

Трамп одобрил первый этап торговой сделки США с Китаем

Американский президент Дональд Трамп по итогам встречи с переговорщиками согласовал план первого этапа торговой сделки США с Китаем, сообщило агентство Bloomberg.
Экономика сегодня вчера в 17:57
Общество

Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео

Lenta.ru 07:37
Происшествия

Пожар на Варшавском шоссе в Москве локализован

На юге столицы локализовали пожар на складе тканей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Российская газета 07:30
Киберспорт

Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту

Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
Чемпионат вчера в 14:43
Общество

Банки предложили свои варианты борьбы с мошенническими переводами

В Ассоциации банков России предложили два способа борьбы с мошенническими переводами: продление срока "заморозки" сомнительного платежа, который сейчас составляет два рабочих дня, а также возвращение средств отправителю.
Газета.Ru 03:48
Происшествия

Российская студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

Студентка одного из колледжей российского города Чебоксары напала с ножом на сотрудницу учебного заведения.
Lenta.ru 04:49
Биатлон

Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону

Российская газета 07:33
Шоу-бизнес

Елена Корикова показала себя без макияжа на видео

Актриса Елена Корикова ничего не скрывает от поклонников. 47-летняя звезда вызывает восторг у фанатов.
Газета Metro вчера в 11:18
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное