Экономика

ВедомостиВедомостиКрупный бизнес просит вернуть отмененный налог на движимое имущество

Министерство получило предложения РСПП и готовит позицию, заявил он. Представитель Минфина не комментирует совещание, а РСПП – от дополнительных комментариев отказался.
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с чего всё началось

Крупный бизнес просит вернуть отмененный налог на движимое имущество

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает дать бизнесу новые налоговые права – самому выбирать, как платить налог с имущества.
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Крупный бизнес просит вернуть отмененный налог на движимое имущество

Ведомостивчера в 16:49

Отмена налога на движимое имущество в России в 2020 году (закон подписан)

Упрощёнкавчера в 11:24
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ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

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В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru вчера в 04:03
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В Москве задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН

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Политика

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РБК 10:59
Транспорт

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РИАМО 08:29
Хоккей

Сборная России проиграла команде Швеции в матче Кубка Первого канала

Сборная России проиграла команде Швеции в дебютном матче Кубка Первого канала.
Газета.Ru 14:18
Происшествия

Горящий авианосец «Адмирал Кузнецов» сняли на видео

Окутанный черным дымом авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», где в первом трюме энергоблока возник пожар, сняли на видео.
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Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета 01:53
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Геркус отреагировал на вылет «Краснодара» из Лиги Европы

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в своем Twitter после разгромного поражения «Краснодара» от «Хетафе» (0:3) выразил мнение, что российскому футболу необходимо заняться кропотливой работой.
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Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
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Футбол

ЦСКА одержал победу над «Эспаньолом» в матче Лиги Европы

Футболисты московского ЦСКА на выезде обыграли испанский "Эспаньол" в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.
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Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции

В прошлом году на приеме по случаю Дня Конституции Путин заявил, что Основной закон — «не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм».
РБК 11:21
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
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Не рекомендуется завтра выпивать водку, сплетничать и сквернословить.
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Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма

Появилась на коровой дорожке и Алика Смехова.
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на реплику российского коллеги Владимира Путина о газе.
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Комитет по иностранным делам сената конгресса США одобрил в среду законопроект, который обязывает главу Госдепартамента Майка Помпео рассмотреть возможность признания России страной — спонсором терроризма.
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Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует «Мастера и Маргариту»

Австралийский кинорежиссер Баз Лурман («Мулен Руж!», «Великий Гэтсби») приобрел права на экранизацию романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.
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Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
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Экономика

Производитель Milka и Alpen Gold отказался от завода под Новосибирском

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Четыре человека погибли при ДТП на трассе Адлер — Альпика-Сервис.
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