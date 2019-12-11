Экономика
ВедомостиКрупный бизнес просит вернуть отмененный налог на движимое имущество
Министерство получило предложения РСПП и готовит позицию, заявил он. Представитель Минфина не комментирует совещание, а РСПП – от дополнительных комментариев отказался.
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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает дать бизнесу новые налоговые права – самому выбирать, как платить налог с имущества.Ведомости11 декабря в 16:49
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Российский союз промышленников и предпринимателей предложил ввести две ставки имущественного налога
ГлобалМСК.рувчера в 04:08
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Курс доллара снизился на заявлениях президента США и главы ФРС В четверг курс доллара на Московской бирже после четырехмесячного перерыва закрылся ниже уровня 63 руб./$.
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Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
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Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
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18-летняя наследница именитой фамилии (даже двух) вышла замуж за своего молодого человека, 26-летнего Никиту Кузьмина, с которым она встречалась около года.