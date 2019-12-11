Экономика

ВедомостиВедомостиКрупный бизнес просит вернуть отмененный налог на движимое имущество

Министерство получило предложения РСПП и готовит позицию, заявил он. Представитель Минфина не комментирует совещание, а РСПП – от дополнительных комментариев отказался.
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с чего всё началось

Крупный бизнес просит вернуть отмененный налог на движимое имущество

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает дать бизнесу новые налоговые права – самому выбирать, как платить налог с имущества.
Ведомости11 декабря в 16:49

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В России попросили вернуть старый налог

Lenta.ruвчера в 08:05

Крупный бизнес попросил вернуть отмененный налог на движимое имущество

Forbesвчера в 00:59

Российский бизнес попросил власти вернуть отмененный налог

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:35

Крупный бизнес попросил вернуть налог на движимое имущество

Компаниявчера в 02:48

Бизнес просит вернуть налог на движимое имущество

Право.рувчера в 01:43

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил ввести две ставки имущественного налога

ГлобалМСК.рувчера в 04:08

Крупный бизнес просит вернуть отмененный налог на движимое имущество

Ведомости11 декабря в 16:49
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Происшествия

На Алтае поручили ускорить установку пожарных извещателей после ЧП

Известия 00:08
Политика

Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал идею строительства стены в Донбассе "последним планом".
РИА Новости вчера в 16:42
Футбол

Бавария — Тоттенхэм 3:1

После состоявшихся во вторник матчей группового раунда Лиги чемпионов определились 14 из 16 участников плей-офф турнира.
РБК 11 декабря в 02:54
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Политика

Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника

Президент России Владимир Путин присвоил назначенному врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы.
ТАСС вчера в 23:37
Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий штрафовать за превышение «средней скорости» движения, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
REGNUM 11 декабря в 07:37
Общество

Подводная лодка ТОФ утонула в Приморье

Подлодка, которая была отправлена на утилизацию, частично утонула во время буксировки в Приморье, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 02:23
Наука

В Индонезии найдено древнейшее наскальное изображение охоты

Исследовав кальциевый налет с рисунков, археологи оценили возраст изображений в 44 тыс. лет.
RuNews24.ru вчера в 05:42
Кино

Том Харди случайно раскрыл сюжет второй части «Венома»

Известия вчера в 15:06
Политика

Трамп назвал выборы в Британии «большой победой Джонсона»

Президент США Дональд Трамп считает, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, стоящий во главе правящей в стране Консервативной партии, уверенно выигрывает на парламентских выборах в стране.
REGNUM 00:17
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости вчера в 16:48
Космос

Корабль «Орел» не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса

Российский космический корабль «Орел», который предназначен для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее установленной документом Роскосмоса нормы, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы РКК «Энергия».
Expert.ru вчера в 23:50
Политика

В ГД предложили наказывать участников курсов НПО-иноагентов за рубежом

Депутаты Госдумы намерены подготовить законопроект, предусматривающий административную ответственность за обучение на зарубежных курсах некоммерческих организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
Известия вчера в 12:47
Общество

Россияне назвали самые страшные болезни

Еще 26 процентов россиян пугают болезни сердца, 20 процентов — гепатит С. В страхе перед туберкулезом, заболеваниями, передающимися половым путем, а также болезнями органов дыхания и гриппом признались около 15 процентов.
Lenta.ru 00:20
Политика

Зеленский уверен в подписании нового контракта на транзит газа с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что новый контракт с РФ о транзите газа будет подписан, и считает, что главный вопрос — в его сроке действия.
Росбалт вчера в 19:40
Финансы

Курс доллара снизился на заявлениях президента США и главы ФРС

Курс доллара снизился на заявлениях президента США и главы ФРС В четверг курс доллара на Московской бирже после четырехмесячного перерыва закрылся ниже уровня 63 руб./$.
Коммерсантъ вчера в 14:05
Шоу-бизнес

Дима Билан рассказал о романе с Яной Рудковской

Некоторое время назад продюссер Димы Билана Яна Рудковская в одном из эпизодов своего телешоу «ЯнаСупер» заявила, что на месте ее мужа Евгения Плющенко мог бы оказаться совсем другой человек.
Рамблер вчера в 05:33
Армия и оружие

Полковник ВСУ: Готовы реинтегрироваться с российскими военными, но не с праворадикалами Украины

Во время круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский полковник заявил о готовности украинских военных «реинтегрироваться с российскими военными и отрядами сепаратистов Донбасса».
Военное обозрение вчера в 23:08
Здоровье

«Я боюсь давать его ребенку»: родители диабетиков жалуются на замену зарубежного препарата российским аналогом

Татьяна обратилась в «ТВК Красноярск» с проблемой: ее ребенок болен сахарным диабетом, и ему был назначен французский препарат «Лантус».
ТВК 11 декабря в 03:40
Киберспорт

Анонсирована Godfall — первая игра для PlayStation 5

Gmbox.ru вчера в 22:21
Происшествия

На станции в Иркутской области погиб военнослужащий

В Иркутской области военнослужащий, который находился в карауле по сопровождению поезда с воинским грузом, погиб из-за неосторожного обращения с оружием.
РБК вчера в 06:45
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости 11 декабря в 10:06
Авто

Дилеры Hyundai и Genesis начали продавать автомобили в рассрочку

UfaTime.ru вчера в 16:01
Космос

В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов

Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
RT на русском 11 декабря в 19:52
Происшествия

Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской

Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Интерфакс вчера в 08:04
Происшествия

Россиянину могут дать срок за истязание соседей конским ржанием

Полиция завела уголовное дело по статье 117 УК России ("Истязание двух и более лиц") против 46-летнего жителя Нижнего Новгорода.
Газета.Ru вчера в 14:59
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Футбол

ЦСКА не стал выкупать Лукаса Сантоса у «Васко да Гама» за 4,8 млн евро

Как пишет в твиттере журналист Globo Esporte Фелипе Шмидт, московский клуб не использовал опцию выкупа 20-летнего вингера за 4,8 млн евро.
Sport24.ru вчера в 12:13
Экономика

1xBet покупает корпорацию «Гринн»

По данным источников на рынке, входящие в 1xBet структуры приобрели 51% акций корпорации «Гринн», а затем выкупили оставшийся пакет у ее основателя Николая Грешилова, пишет « ».
Моллы.Ru вчера в 07:12
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского вышла замуж

18-летняя наследница именитой фамилии (даже двух) вышла замуж за своего молодого человека, 26-летнего Никиту Кузьмина, с которым она встречалась около года.
Woman.ru вчера в 01:05
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