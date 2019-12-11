Экономика

ВедомостиВедомостиКрупный бизнес просит вернуть отмененный налог на движимое имущество

Министерство получило предложения РСПП и готовит позицию, заявил он. Представитель Минфина не комментирует совещание, а РСПП – от дополнительных комментариев отказался.
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с чего всё началось

Крупный бизнес просит вернуть отмененный налог на движимое имущество

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает дать бизнесу новые налоговые права – самому выбирать, как платить налог с имущества.
Ведомостивчера в 16:49

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Крупный бизнес попросил вернуть отмененный налог на движимое имущество

Forbes00:59

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил ввести две ставки имущественного налога

ГлобалМСК.ру04:08

Российский бизнес попросил власти вернуть отмененный налог

БИЗНЕС Online03:35

Бизнес просит вернуть налог на движимое имущество

Право.ру01:43

В России попросили вернуть старый налог

Lenta.ru08:05

Крупный бизнес просит вернуть отмененный налог на движимое имущество

Ведомостивчера в 16:49

Отмена налога на движимое имущество в России в 2020 году (закон подписан)

Упрощёнкавчера в 11:24
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В Москве простились с Юрием Лужковым

Коммерсантъ 06:40
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Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

На Украине полицейские по согласованию с прокуратурой задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, написал в фейсбуке глава МВД Арсен Аваков.
Интерфакс 08:36
Происшествия

СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

"5 канал" опубликовал список пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".
РИА Новости 08:30
Экономика

Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета 05:55
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку

Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Коммерсантъ 07:05
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Российский журналист умер после открывшегося кровотечения

В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.
Lenta.ru 08:40
Происшествия

В Москве заочно арестовали родственника убитого в ФРГ Хангошвили

Мужчина объявлен в международный розыск. Арестованный является родственником убитого в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
REGNUM 08:30
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости вчера в 07:49
Политика

Глава МИД ФРГ раскритиковал США за санкции против «Северного потока-2»

Ранее ФРГ потребовала от ЕС ответить на санкции США по "Северному потоку-2".
Московский Комсомолец 06:27
Шоу-бизнес

Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой

Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Privet-Rostov.ru 00:21
Игры

Игроков, пользующихся мышами Bloody и A4Tech, сочли читерами в Rust

Стадия Facepunch Studios, создавшая «выживалку» Rust, ополчилась на пользователей, которые играют с помощью мышей Bloody и A4Tech.
Игромания.ру 08:45
Общество

Обнаружена смертельная опасность дневного сна

Lenta.ru вчера в 22:30
Происшествия

Суд заочно арестовал сына погибшего в петербургском СИЗО бизнесмена

Кировский суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Дениса Пшеничного — фигуранта уголовного дела о хищении 368 млн руб. при проектировании субмарины проекта 636.3 «Варшавянка».
РБК 08:55
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич насторожила поклонников внешним видом

Популярная актриса Анна Хилькевич насторожила своих поклонников внешним видом после недавней вечеринки в личном микроблоге.
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Наука

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Фото: Taiping Gao Китайские ученые из Столичного педагогического университета (CNU) в Пекине обнаружили янтарь возрастом около 100 миллионов лет, внутри которого помимо перьев древнего ящера застряли его паразиты.
РЕН ТВ вчера в 18:10
Происшествия

Уголовное дело возбуждено из-за угроз сыну Плющенко

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после угроз неизвестного убить шестилетнего сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:50
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Шоу-бизнес

Астраханка Надежда Бабкина помолодела на сорок лет

В своём комментарии мастер акцентирует внимание на новой причёске и волосах легендарной астраханки. Про помолодевшее лицо – ни слова.
Канал 7+ 06:00
Гаджеты

Apple начала продажи компьютера Mac Pro стоимостью до $52 599

Стоимость топовой версии компьютера составляет $52 599.
MobiDevices вчера в 11:04
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Армия и оружие

Российская артиллерия в начале 2020 года получит «пластиковые» снаряды

Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что в первом квартале 2020 года на вооружение Сухопутных войск России будут приняты 30мм боеприпасы с пластмассовыми элементами.
ФАН вчера в 20:39
Футбол

Зидан: «Если „Реал“ встретится с „Ливерпулем“, то уничтожит их»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Брюгге» (3:1) в гостевом поединке шестого тура группового раунда Лиги чемпионов высказался о предстоящей жеребьевке 1/8 финала.
Евро-футбол.ру 01:31
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК вчера в 11:37
Финансы

Курс доллара опустился ниже 63 рублей

Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Авто

Люксовый седан Hongqi H7 полностью рассекречен

Первое, что бросается в глаза при виде нового H7 — это тонкие светодиодные фары со встроенными дневными ходовыми огнями.
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Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Lenta.ru вчера в 20:10
Общество

Сальма Хайек опубликовала снимок Анджелины Джоли без макияжа

Сальма Хайек вместе с Анджелиной Джоли снимается в новом блокбастере Marvel «Вечные». Голливудским актрисам удалось быстро найти общий язык.
Газета Кемерова 05:50
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Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Коммерсантъ 09 декабря в 09:37
Политика

Порошенко в Раде частично повторил слова Зеленского про лоха

Бывший президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной раде вспомнил о словах нынешнего главы государства Владимира Зеленского, который заявлял, что «он не лох».
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
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