Экономика
ВедомостиКрупный бизнес просит вернуть отмененный налог на движимое имущество
Министерство получило предложения РСПП и готовит позицию, заявил он. Представитель Минфина не комментирует совещание, а РСПП – от дополнительных комментариев отказался.
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с чего всё началось
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает дать бизнесу новые налоговые права – самому выбирать, как платить налог с имущества.Ведомостивчера в 16:49
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Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
Происшествия
Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета
На Украине полицейские по согласованию с прокуратурой задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, написал в фейсбуке глава МВД Арсен Аваков.
Происшествия
СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
"5 канал" опубликовал список пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".
Экономика
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку
Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Происшествия
Российский журналист умер после открывшегося кровотечения
В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.
Происшествия
В Москве заочно арестовали родственника убитого в ФРГ Хангошвили
Мужчина объявлен в международный розыск. Арестованный является родственником убитого в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Политика
Глава МИД ФРГ раскритиковал США за санкции против «Северного потока-2»
Ранее ФРГ потребовала от ЕС ответить на санкции США по "Северному потоку-2".
Шоу-бизнес
Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой
Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Игры
Игроков, пользующихся мышами Bloody и A4Tech, сочли читерами в Rust
Стадия Facepunch Studios, создавшая «выживалку» Rust, ополчилась на пользователей, которые играют с помощью мышей Bloody и A4Tech.
Общество
Обнаружена смертельная опасность дневного сна
Происшествия
Суд заочно арестовал сына погибшего в петербургском СИЗО бизнесмена
Кировский суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Дениса Пшеничного — фигуранта уголовного дела о хищении 368 млн руб. при проектировании субмарины проекта 636.3 «Варшавянка».
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич насторожила поклонников внешним видом
Популярная актриса Анна Хилькевич насторожила своих поклонников внешним видом после недавней вечеринки в личном микроблоге.
Наука
В янтаре нашли перья древнего динозавра со вшами
Фото: Taiping Gao Китайские ученые из Столичного педагогического университета (CNU) в Пекине обнаружили янтарь возрастом около 100 миллионов лет, внутри которого помимо перьев древнего ящера застряли его паразиты.
Происшествия
Уголовное дело возбуждено из-за угроз сыну Плющенко
В Подмосковье возбуждено уголовное дело после угроз неизвестного убить шестилетнего сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщает РИА "Новости".
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Шоу-бизнес
Астраханка Надежда Бабкина помолодела на сорок лет
В своём комментарии мастер акцентирует внимание на новой причёске и волосах легендарной астраханки. Про помолодевшее лицо – ни слова.
Гаджеты
Apple начала продажи компьютера Mac Pro стоимостью до $52 599
Стоимость топовой версии компьютера составляет $52 599.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Армия и оружие
Российская артиллерия в начале 2020 года получит «пластиковые» снаряды
Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что в первом квартале 2020 года на вооружение Сухопутных войск России будут приняты 30мм боеприпасы с пластмассовыми элементами.
Футбол
Зидан: «Если „Реал“ встретится с „Ливерпулем“, то уничтожит их»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Брюгге» (3:1) в гостевом поединке шестого тура группового раунда Лиги чемпионов высказался о предстоящей жеребьевке 1/8 финала.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 63 рублей
Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Авто
Люксовый седан Hongqi H7 полностью рассекречен
Первое, что бросается в глаза при виде нового H7 — это тонкие светодиодные фары со встроенными дневными ходовыми огнями.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Общество
Сальма Хайек опубликовала снимок Анджелины Джоли без макияжа
Сальма Хайек вместе с Анджелиной Джоли снимается в новом блокбастере Marvel «Вечные». Голливудским актрисам удалось быстро найти общий язык.
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Политика
Порошенко в Раде частично повторил слова Зеленского про лоха
Бывший президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной раде вспомнил о словах нынешнего главы государства Владимира Зеленского, который заявлял, что «он не лох».
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.