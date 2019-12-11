Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает дать бизнесу новые налоговые права – самому выбирать, как платить налог с имущества.

с чего всё началось

Министерство получило предложения РСПП и готовит позицию, заявил он. Представитель Минфина не комментирует совещание, а РСПП – от дополнительных комментариев отказался.

Происшествия Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета На Украине полицейские по согласованию с прокуратурой задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, написал в фейсбуке глава МВД Арсен Аваков.

Экономика Госдума повысила МРОТ на 850 рублей С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.

Политика Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.

Происшествия Российский журналист умер после открывшегося кровотечения В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.

Политика Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.

Шоу-бизнес Анна Хилькевич насторожила поклонников внешним видом Популярная актриса Анна Хилькевич насторожила своих поклонников внешним видом после недавней вечеринки в личном микроблоге.

Наука В янтаре нашли перья древнего динозавра со вшами Фото: Taiping Gao Китайские ученые из Столичного педагогического университета (CNU) в Пекине обнаружили янтарь возрастом около 100 миллионов лет, внутри которого помимо перьев древнего ящера застряли его паразиты.

Происшествия Уголовное дело возбуждено из-за угроз сыну Плющенко В Подмосковье возбуждено уголовное дело после угроз неизвестного убить шестилетнего сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Астраханка Надежда Бабкина помолодела на сорок лет В своём комментарии мастер акцентирует внимание на новой причёске и волосах легендарной астраханки. Про помолодевшее лицо – ни слова.

Политика Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.

Финансы Курс доллара опустился ниже 63 рублей Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Авто Люксовый седан Hongqi H7 полностью рассекречен Первое, что бросается в глаза при виде нового H7 — это тонкие светодиодные фары со встроенными дневными ходовыми огнями.

Общество Сальма Хайек опубликовала снимок Анджелины Джоли без макияжа Сальма Хайек вместе с Анджелиной Джоли снимается в новом блокбастере Marvel «Вечные». Голливудским актрисам удалось быстро найти общий язык.