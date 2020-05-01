Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: "Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей".

с чего всё началось

В апреле крупным российским компаниям на фоне проблем из-за пандемии коронавируса была предоставлена отсрочка по налогам на 750 миллионов рублей. Об этом сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Как отмечается, от крупного бизнеса за апрель поступило свыше 800 заявок.

Крупный бизнес в России получил отсрочки по налогам на 750 млн рублей

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