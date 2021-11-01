Трудящиеся с начала пандемии коронавируса российские медики массово заявляют о психологическом выгорании на работе и изъявляют желание уволиться, свидетельствуют данные опроса проведенного командой мобильного приложения «Справочник врача».
Совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось с начала года на 65,63 миллиарда долларов, а больше всех разбогател совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
"Разочарование касается того факта, что Россия и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата", — сказал Байден на пресс-конференции в Риме по итогам G20.