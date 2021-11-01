Будьте в Плюсе

Крупный бренд специй Santa Maria прекратил продажи в России

Из-за желания "сосредоточиться на кофейной категории" компания Paulig не будет импортировать в Россию специи, приправы и соусы под маркой Santa Maria.
Газета.Ru
До конца 2021 года продукция Santa Maria будет постепенно выведена из России, указано в письме.
РБК
У ретейлеров продукция Santa Maria уже начала заканчиваться, убедился корреспондент РБК.
РБК
В перспективе компания хотела бы стать игроком номер один в сегменте натурального кофе.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Крупный бренд специй Santa Maria прекратил продажи в России
Говорит Москва04:27
Крупный бренд специй и гуакамоле прекратил продажи в России
РБК01:30
Самое цитируемое
РБК: Paulig уведет с российского рынка свой марку специй и приправ Santa Maria
Телеканал 360°05:21
Paulig выводит производителя специй Santa Maria с российского рынка
ТАСС04:47
Популярный бренд специй и соусов уходит из России
Smotrim.ru05:40
Крупный бренд специй Santa Maria прекратил продажи в России
Газета.Ru03:39
Крупный бренд специй Santa Maria решил оставить российский рынок
Lenta.ru02:14

Интересное

«Ъ»: российские медики массово заявляют о выгорании на работе и желании уволиться

Трудящиеся с начала пандемии коронавируса российские медики массово заявляют о психологическом выгорании на работе и изъявляют желание уволиться, свидетельствуют данные опроса проведенного командой мобильного приложения «Справочник врача».
Lenta.ru20:18
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Состояние богатейших россиян выросло на 65,6 миллиарда долларов с начала года

Совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось с начала года на 65,63 миллиарда долларов, а больше всех разбогател совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости06:27

Байден разочарован отсутствием де-факто России и Китая на саммите G20 по климату в Риме

"Разочарование касается того факта, что Россия и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата", — сказал Байден на пресс-конференции в Риме по итогам G20.
РИА Новостивчера в 15:38