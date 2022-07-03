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Крупный китайский девелопер Shimao пропустил платеж по облигациям

Сегодня, 3 июля, крупный китайский девелопер Shimao Group пропустил выплаты по международным облигациям на $1 млрд.
Коммерсантъ
Тем самым Shimao стала очередным китайским девелопером, который не смог выполнить свои обязательства.
Коммерсантъ
В Shimao заявили, что ведут переговоры с кредиторами.
Коммерсантъ
Shimao не смогла выплатить в общей сложности $1,023 млрд в виде основной суммы долга и процентов кредиторам по облигациям.
РБК Инвестиции

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Крупный китайский девелопер Shimao пропустил платеж по облигациям
Коммерсантъ12:20
Китайский застройщик Shimao пропустил выплату по облигациям на $1 млрд
РБК Инвестиции10:39
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