КоммерсантъКрупный китайский девелопер Shimao пропустил платеж по облигациямСегодня, 3 июля, крупный китайский девелопер Shimao Group пропустил выплаты по международным облигациям на $1 млрд.КоммерсантъТем самым Shimao стала очередным китайским девелопером, который не смог выполнить свои обязательства.КоммерсантъВ Shimao заявили, что ведут переговоры с кредиторами.КоммерсантъТогда стало известно о задолженности девелоперского холдинга China Evergrande Group на сумму более 300 млрд долларов.ФАНЧитать далееСвернутьРБК ИнвестицииРБК ИнвестицииФАНПодробнее о событииКрупный китайский застройщик Shimao Group не выполнил обязательства по облигациямФАН13:15Крупный китайский девелопер Shimao пропустил платеж по облигациямКоммерсантъ12:20Китайский застройщик Shimao пропустил выплату по облигациям на $1 млрдРБК Инвестиции10:39Показать все источникиОценить11Поделиться