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Крупный китайский девелопер Shimao пропустил платеж по облигациям

Сегодня, 3 июля, крупный китайский девелопер Shimao Group пропустил выплаты по международным облигациям на $1 млрд.
Коммерсантъ
По подсчетам Refinitiv, долги компании по иностранным облигациям в общей сложности составляют 6,1 млрд долларов.
ФАН
В Shimao заявили, что ведут переговоры с кредиторами.
Коммерсантъ
Сложности в китайском секторе недвижимости начались в прошлом году, когда стало известно о финансовых проблемах девелоперского холдинга China Evergrande Group, долги которого превысили $300 млрд.
Коммерсантъ

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Китайский девелопер Shimao не провёл платеж по облигациям
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