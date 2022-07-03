КоммерсантъКрупный китайский девелопер Shimao пропустил платеж по облигациямСегодня, 3 июля, крупный китайский девелопер Shimao Group пропустил выплаты по международным облигациям на $1 млрд.КоммерсантъПо подсчетам Refinitiv, долги компании по иностранным облигациям в общей сложности составляют 6,1 млрд долларов.ФАНВ Shimao заявили, что ведут переговоры с кредиторами.КоммерсантъСложности в китайском секторе недвижимости начались в прошлом году, когда стало известно о финансовых проблемах девелоперского холдинга China Evergrande Group, долги которого превысили $300 млрд.КоммерсантъЧитать далееСвернутьРБК ИнвестицииРБК ИнвестицииФАНПодробнее о событииКитайский девелопер Shimao не провёл платеж по облигациямОреанда-Новости14:25Крупный китайский застройщик Shimao Group не выполнил обязательства по облигациямФАН13:15Китайский застройщик Shimao пропустил выплату по облигациям на $1 млрдРБК Инвестиции10:39Крупный китайский девелопер Shimao пропустил платеж по облигациямКоммерсантъ12:20Показать ещёОценить14Поделиться