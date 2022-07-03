2 июля стало известно, что один из некогда крупнейших криптовалютных хедж-фондов Three Arrows (3AC) объявил о банкротстве. Американские представители зарегистрированного в Сингапуре фонда подали заявление о банкротстве в суд Нью-Йорка.

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