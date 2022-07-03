2 июля стало известно, что один из некогда крупнейших криптовалютных хедж-фондов Three Arrows (3AC) объявил о банкротстве. Американские представители зарегистрированного в Сингапуре фонда подали заявление о банкротстве в суд Нью-Йорка.В источнике
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
Как заявило Минобороны, в воскресенье глава министерства, генерал армии Сергей Шойгу представил российскому президенту, верховному главнокомандующему Вооруженными силами Владимиру Путину доклад об освобождении Луганской Народной Республики.