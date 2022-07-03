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Крупный криптовалютный хедж-фонд Three Arrows объявил о банкротстве

2 июля стало известно, что один из некогда крупнейших криптовалютных хедж-фондов Three Arrows (3AC) объявил о банкротстве. Американские представители зарегистрированного в Сингапуре фонда подали заявление о банкротстве в суд Нью-Йорка.В источнике

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Криптовалютный хедж-фонд Three Arrows объявил о банкротстве
Газета.Ru10:44
Криптовалютный хедж-фонд Three Arrows Capital сообщил о банкротстве
АБН10:17
Криптовалютный фонд Three Arrows Capital приступил к ликвидации
Rusbankrot.ru1 июля в 01:36
Крупный криптовалютный хедж-фонд Three Arrows объявил о банкротстве
Коммерсантъ09:10
Один из крупнейших криптовалютных хедж-фондов объявил о банкротстве
3DNewsвчера в 07:24
Криптовалютный хедж-фонд Three Arrows Capital готовится к ликвидации после обвинений о невыполнении обязательств перед Voyager
Центральная Служба Новостей1 июля в 03:28
Криптовалютный хедж-фонд Three Arrows Capital объявил о банкротстве
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