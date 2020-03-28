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В донской столице на левом берегу Дона загорелся сухой камыш. Сильный ветер сопутствует распространению пожара. Ростовчане жалуются на дым в городе.