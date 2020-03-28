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Ростов затянуло дымом из-за пожара на левом берегу Дона
161.ru
  • РЕН ТВ0:47
  • МИР 240:37
  • КП - Ростов-на-Дону1:09
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В донской столице на левом берегу Дона загорелся сухой камыш. Сильный ветер сопутствует распространению пожара. Ростовчане жалуются на дым в городе.В источнике
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