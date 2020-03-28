Яндекс НайтиБудьте в ПлюсеВойтиПоискКартинкиВидеоКартыМаркетНовостиПереводчикЭфирКоллекцииКьюУслугиМузыкаДискПочтаВсеЕщёГлавноеПроисшествияЕщёСШАПроисшествияЕщёИнтересноеПроисшествияЕщёПолитикаПроисшествияЕщёОбществоПроисшествияЕщёЭкономикаПроисшествияЕщёВ миреПроисшествияЕщёСпортПроисшествияЕщёПроисшествияЕщёКультураЕщёТехнологииЕщёНаукаЕщёАвтоПроисшествияЕщёрекламаЕщё по темеПри тушении пожара у «Ростов Арены» погиб пожарныйПожар возле «Ростов Арены» не угрожает стадионуВласти Ростовской области рассказали, как начался крупный пожарЕще один пожар: на Левенцовке в Ростове горит сухая траваВ Ростове из горящей девятиэтажки эвакуировали 20 человекГлава правительства России ограничил движение через границу страны«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в ВенесуэлеВ России создали препарат для лечения коронавирусной инфекцииВласти утвердили перечень товаров первой необходимостиЗадержан сбежавший из-под карантина петербуржецСМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в ИталииМурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масокВ Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавирусаПредставитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичейСаудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-РиядомВ Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в МариуполеМосковское метро «переименовало» станции из-за коронавирусаТуристы пожаловались на выселение из гостиниц в СочиВ Москве умерла пациентка с коронавирусомКНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря1rnd.ruРостов затянуло дымом из-за пожара на левом берегу Дона161.ru312РЕН ТВ0:47МИР 240:37КП - Ростов-на-Дону1:09Смотрите также Известия0:43Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусомРЕН ТВ1:26Власти утвердили перечень товаров первой необходимостиВести.Ru4:28Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнесаРЕН ТВ2:05Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумойВести.Ru0:35Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по РоссииТелеканал 360°0:21Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масокМой Брянск1:00Из-за коронавируса власти Чечни закрыли въезд в ГрозныйДождь0:27«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в ВенесуэлеВести.Ru1:30Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунтВоенное дело0:45В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в МариуполеСургутИнформТВ1:45Путин подписал указ о нерабочей неделе в РоссииТелеканал Санкт-Петербург1:21Задержан сбежавший из-под карантина петербуржецДождь1:24В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекцииМоя Москва.онлайн0:57Рецессия в России становится почти неизбежнойМой Брянск1:00Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе домаМИР 242:50Большой театр впервые покажет спектакли «золотого фонда» онлайнТелеканал 360°0:33Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавирусаПятый канал0:47Гузеева матом обругала россиян за прогулкиВести.Ru0:36Перенесены сроки проведения ЕГЭPiter.tv0:46В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в РоссииВести.Ru0:28При тушении пожара у «Ростов Арены» погиб пожарныйВести.Ru0:28Пожар возле «Ростов Арены» не угрожает стадионуРЕН ТВ2:03Власти Ростовской области рассказали, как начался крупный пожарМой Брянск1:00Глава правительства России ограничил движение через границу страныДождь0:27«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в ВенесуэлеДождь1:24В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекцииРЕН ТВ1:26Власти утвердили перечень товаров первой необходимостиТелеканал Санкт-Петербург1:21Задержан сбежавший из-под карантина петербуржецРЕН ТВ2:30СМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в ИталииТелеканал 360°0:21Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масокДождь0:40Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичейРЕН ТВ0:10Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-РиядомВоенное дело0:45В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в МариуполеРЕН ТВ1:39Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в СочиТелеканал 360°0:47В Москве умерла пациентка с коронавирусомВ донской столице на левом берегу Дона загорелся сухой камыш. Сильный ветер сопутствует распространению пожара. Ростовчане жалуются на дым в городе.В источнике ОценитьКомментироватьПодробнее о событии В Ростове на левом берегу реки Дон локализовали пожар площадью 10 гектаровRostov gazeta 16:21На левом берегу Дона один участок огня потушили и три локализовалиRostof.ru 15:55МЧС: два из четырех очагов возгорания на Левом берегу Дона локализованыДон-ТР 14:20рекламаЕщё по темеПри тушении пожара у «Ростов Арены» погиб пожарныйПожар возле «Ростов Арены» не угрожает стадионуВласти Ростовской области рассказали, как начался крупный пожарЕще один пожар: на Левенцовке в Ростове горит сухая траваВ Ростове из горящей девятиэтажки эвакуировали 20 человекГлава правительства России ограничил движение через границу страны«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в ВенесуэлеВ России создали препарат для лечения коронавирусной инфекцииВласти утвердили перечень товаров первой необходимостиЗадержан сбежавший из-под карантина петербуржецСМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в ИталииМурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масокВ Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавирусаПредставитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичейСаудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-РиядомВ Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в МариуполеМосковское метро «переименовало» станции из-за коронавирусаТуристы пожаловались на выселение из гостиниц в СочиВ Москве умерла пациентка с коронавирусомКНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря