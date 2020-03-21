Происшествия

ТАССТАССКрупный пожар на складе алюминиевого завода в Подмосковье локализован

Крупный пожар, возникший на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья, локализован. Об этом ТАСС сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян. Площадь пожара составляет 33,3 тыс. кв. м, площадь обрушения кровли - 25 тыс. кв. м.
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Крупный пожар на складе алюминиевого завода в Подмосковье локализован

ТАСС09:24

Пожар на заводе алюминиевых изделий в Дмитрове

Город под солнцем07:41

В Дмитрове локализовали пожар на складе

Интерфакс09:30

Пожар на алюминиевом заводе в Дмитрове локализован

Подмосковье Сегодня10:55

В Подмосковье локализовали крупный пожар на заводе

РИА Новости09:39

Крупный пожар локализовали на заводе в Дмитрове

РИАМО09:36

Завод в Дмитрове загорелся на площади 30 тысяч кв. метров

РЕН ТВ02:21
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Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru 06:46
Политика

На Украине анонсировали жесткие ограничения из-за коронавируса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал введение жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в стране.
Lenta.ru 07:27
Хоккей

«Мы не смогли заменить, как говорили в прошлом году, «никакущих Макса Тальбо и Давида Деарне» - Сушинский о

Новый Омск вчера в 11:00
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС 03:24
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

По предположениям медиков, ситуации выглядит подобным образом из-за того, что вспышка коронавируса в Германии находится еще на ранней стадии.
ToDay News Ufa 09:38
Футбол

Тимощук прокомментировал проведение теста на коронавирус в «Зените»

Тренер петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук прокомментировал проведение теста на коронавирус в стане действующих чемпионов страны.
Газета.Ru 04:59
Футбол

Впервые в истории «Кельна» козел-талисман дал потомство

Soccer.ru 11:20
Общество

В Петербурге могут закрыть фитнес-центры из-за коронавируса

В Петербурге обсудили закрытие фитнес-клубов и заведений общественного питания из-за пандемии коронавируса.
Невские Новости 11:37
Общество

Фитнес-центры и бассейны в Москве обязали не пускать посетителей

РИА Новости 11:22
Происшествия

Преподавателя МГУ задержали во время пикета в поддержку Мифтахова

Преподавателя механико-математического факультета МГУ и члена профсоюза «Университетская солидарность» Михаила Лобанова задержали во время одиночного пикета в поддержку заключённого математика Азата Мифтахова.
News.ru 10:09
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:38
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Известия 10:00
Культура

Мацуев дал онлайн-концерт в Московской филармонии

Артисты самых разных жанров решили поддержать публику в трудный период.
РЕН ТВ вчера в 13:37
Здоровье

Врачи перечислили действенные способы защиты от коронавируса

Медицинские специалисты рассказали, что риск заразиться коронавирусом ниже у людей, которые делали прививки от гриппа.
МедиаПоток вчера в 02:41
Общество

Россия передала тест-системы на коронавирус 13 странам

Роспотребнадзор передал тест-системы для исследований на COVID-19 в 13 государств, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 03:19
Политика

Лукашенко призвал оставить за рубежом уехавших туда после предупреждения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал белорусских туристов, которые уехали за границу после предупреждения о пандемии COVID-19.
RT на русском 11:37
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Общество

В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.
РИА Новости 09:32
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь 11:14
Культура

Театр на Васильевском покажет новый спектакль в онлайн-трансляции

В прямой трансляции зрителям представят премьеру спектакля "Сон в летнюю ночь", поставленную по комедии Шекспира.
Online47.ru 08:56
Финансы

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов

Сегодняшним решением Банк России фактически прервал цикл снижения ключевой ставки: с июня 2019 года по февраль 2020 года регулятор понизил ставку в общей сложности на 1,75 процентного пункта.
Российская газета вчера в 06:41
Футбол

Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности

iReactor вчера в 11:18
Политика

Сергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Российская газета 11:38
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Происшествия

Депздрав объяснил скопление машин скорой помощи у больницы в Москве

Утром в субботу Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле больницы № 2. Канал заявлял, что в автомобилях находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РБК 11:33
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен

Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Газета.Ru 10:19
Технологии

Bloomberg: OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве

В SoftBank, который является основным акционером OneWeb, также не ответили на вопросы Bloomberg.
Telesputnik.ru вчера в 08:21
Общество

Чрезвычайную ситуацию объявили в Харьковской области Украины

Харьков, Украина, 21 марта 2020, 18:34 — REGNUM Чрезвычайную ситуацию (ЧС) в связи с угрозой заражения коронавирусом объявили в Харьковской области Украины в субботу, 21 марта.
REGNUM 11:34
Культура

Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале

КП - Рязань вчера в 11:00
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