Пожарные потушили возгорание на складе на Амурской улице на востоке Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС. "В 20:35 [пожар на складе] ликвидирован", - сообщили в ведомстве. Как добавил источник ТАСС в экстренных службах, пострадавших в результате ЧП нет.

Пожар на складе на востоке Москвы потушен

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