Происшествия

RT на русскомRT на русскомКрупный пожар на складе на западе Москвы ликвидирован

«В 11:20 пожар ликвидирован на площади 1,5 тыс. кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МЧС. Произошло частичное обрушение кровли склада на площади 500 кв. м. Ранее сообщалось, что площадь пожара на западе Москвы достигла 1,5 тыс. кв. м.
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