«В 11:20 пожар ликвидирован на площади 1,5 тыс. кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МЧС. Произошло частичное обрушение кровли склада на площади 500 кв. м. Ранее сообщалось, что площадь пожара на западе Москвы достигла 1,5 тыс. кв. м.

Крупный пожар на складе на западе Москвы ликвидирован

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