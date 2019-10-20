Происшествия
RT на русскомКрупный пожар на складе на западе Москвы ликвидирован
«В 11:20 пожар ликвидирован на площади 1,5 тыс. кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МЧС. Произошло частичное обрушение кровли склада на площади 500 кв. м. Ранее сообщалось, что площадь пожара на западе Москвы достигла 1,5 тыс. кв. м.
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Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
RT на русском 10:28
Политика
Песков рассказал, чем руководствуется Путин в международной политике
Песков добавил, что Россия подписывает очень много конкретных контрактов.
РИА Новости 07:41
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Политика
Марин Ле Пен потребовала приостановить членство Турции в НАТО
Лидер французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен потребовала приостановить членство Турции в НАТО.
News.ru 10:48
Политика
Покидающий СПЧ Федотов подумывает заняться искусственным интеллектом
После ухода с поста главы президентского Совета по правам человека Михаил Федотов собирается стать руководителем новой кафедры ЮНЕСКО в ВШЭ - правда, только в том случае, если организация санкционирует её учреждение, пишет РБК .
ЗакC.Ру 10:00
Общество
Рафаэль Надаль женился на Марии Франциске Перелло
Вторая ракетка мира, 19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль женился на своей давней подруге Марии Франциске Перелло, сообщает El Pais.
Чемпионат вчера в 17:32
Происшествия
В Тюмени загорелся полимерный завод
В Тюмени 20 октября горел один из ангаров завода «Полимер-Пласт».
REGNUM 11:14
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.
Комсомольская правда 03:11
Происшествия
Руководство ОМВД «Дорогомилово» задержали за взятку в 3,5 млн рублей
Руководство отдела МВД "Дорогомилово" в Москве задержано по подозрению в получении взятки в размере 3,5 млн рублей.
ТАСС 18 октября в 02:52
Политика
Песков: операция Турции в Сирии может навредить урегулированию
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что операция «Источник мира», проводимая Турцией на северо-востоке Сирии, может навредить политическому урегулированию.
RT на русском 07:32
Авто
Volvo представила первый электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge
Компания Volvo Cars представила свой первый полностью электрический автомобиль – XC40 Recharge.
Автостат 17 октября в 01:43
Здоровье
Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения
Сегодня, 18 октября, глава Минздрава России Вероника Скворцова провела всероссийское совещание, темой которого стала принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
Карелинформ 18 октября в 10:59
Политика
Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от идеи проведения саммита Группы семи на своем курорте Trump National Doral Miami.
ТАСС вчера в 22:38
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru 11:01
Общество
Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»
Российская газета 06:25
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.
Вести.Ru 04:31
Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Газета.Ru 09:49
Происшествия
При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб
Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
RT на русском 07:24
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Политика
Составлен список покинувших Россию чиновников времен 1990-х
«Комсомольская правда» составила список бывших российских чиновников, занимавших государственные должности в 1990-х годах и впоследствии покинувших страну.
Lenta.ru 08:45
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова показала семейную идиллию с Валерием Николаевым
Поскольку стены декораций плотно украшены ее совместными портретами с Николаевым, ей, похоже, придется сыграть с ним роль счастливой семейной пары.
Дни24 07:51
Происшествия
В Москве у здания Минобороны перевернулся автомобиль каршеринга
В Москве на Фрунзенской набережной, напротив здания Минобороны, перевернулся автомобиль каршеринга.
Газета.Ru 09:28
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Общество
Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона
Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.
Газета.Ru 01:46
Общество
В РПЦ раскритиковали мужчин за любовь к футболу
Газета.Ru 04:53
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Происшествия
Маршрутка перевернулась после столкновения с трамваем в Петербурге
Маршрутка перевернулась после столкновения с трамваем в Петербурге.
РЕН ТВ 11:35