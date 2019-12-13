Происшествия
Газета.RuКрупный пожар на складе в Москве потушен
"Принятыми мерами в 16.39 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Общая площадь пожара составила 7 тыс. кв. метров. Ранее была названа причина пожара на юге Москвы.
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с чего всё началось
Спасатель пострадал в ходе тушения пожара на территории склада в столичном районе Чертаново Центральное, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.Агентство Москва04:55
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Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
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В таблице коэффициентов УЕФА Россия все еще отстает от Португалии
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В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары».