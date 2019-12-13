Спасатель пострадал в ходе тушения пожара на территории склада в столичном районе Чертаново Центральное, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

с чего всё началось

"Принятыми мерами в 16.39 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Общая площадь пожара составила 7 тыс. кв. метров. Ранее была названа причина пожара на юге Москвы.

Крупный пожар на складе в Москве потушен

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