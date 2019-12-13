Происшествия

Газета.RuГазета.RuКрупный пожар на складе в Москве потушен

"Принятыми мерами в 16.39 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Общая площадь пожара составила 7 тыс. кв. метров. Ранее была названа причина пожара на юге Москвы.
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с чего всё началось

Спасатель пострадал при тушении пожара на складе тканей на Варшавском шоссе

Спасатель пострадал в ходе тушения пожара на территории склада в столичном районе Чертаново Центральное, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
Агентство Москва04:55

Подробнее о событии

Названа вероятная причина пожара на складе в Чертанове

Телеканал 360°09:52

Крупный пожар на складах в районе Варшавского шоссе ликвидировали

РИАМО08:02

Площадь пожара в Петербурге увеличилась до 4,5 тысячи «квадратов»

РИА Новости10:19

В Москве полностью потушили пожар на Варшавском шоссе

Интерфакс08:57

Пожар на Варшавском шоссе полностью ликвидирован

Москва 2408:48

Пожар на складе на юге Москвы полностью потушен

ТАСС08:50

Вертолеты МАЦ сбросили 195 тонн огнегасящей жидкости на горевший склад тканей в районе Варшавского шоссе

Агентство Москва09:16
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Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова

StarHit.ru 11 декабря в 09:30
Экономика

В России увеличится минимальная зарплата в 2020 году

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
URA.Ru вчера в 05:49
Общество

Путин поручил обеспечить медиков служебным жильём

Президент РФ Владимир Путин в поручении правительству и главам регионов распорядился обеспечить медработников служебным жильём.
REGNUM 09:54
Общество

Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет

Естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259 600 человек, следует из данных Росстата.
РИА Новости 10:14
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 10:10
Футбол

Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства

Комиссия Российского футбольного союза по этике 13 декабря рассмотрела дело президента московского ЦСКА Евгения Гинера, связанное с жесткой критикой работы арбитров в матче 19-го тура между красно-синими и "Краснодаром".
Вести.Ru 05:27
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Финансы

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Ведомости 05:30
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 03:13
Общество

Украина возобновила импорт электроэнергии из России, пишут СМИ

Украинские компании-трейдеры с 11 декабря возобновили поставки электроэнергии из России, пишут "Украинские новости".
РИА Новости 09:00
Гаджеты

Microsoft показала новый логотип для Windows и несколько новых иконок

Компания Microsoft представила новый логотип и иконки для Windows 10.
АБН 10:00
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 09:59
Политика

Минфин США исключил из санкционного списка ряд российских компаний

Министерство финансов США исключило из санкционного списка ряд российских компаний. Об этом говорится на сайте ведомства.
RT на русском 10:40
Здоровье

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Коммерсантъ 03:55
Биатлон

Кубок мира. Биатлонист Логинов стал третьим в спринте

Биатлонист Александр Логинов стал лучшим из россиян в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Вести.Ru 09:33
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости 08:00
Кино

Том Харди случайно раскрыл сюжет второй части «Венома»

Известия вчера в 15:06
Происшествия

На юге Петербурга произошел крупный пожар

Вечером в пятницу, 13 декабря, во Фрунзенском районе Петербурга произошел крупный пожар по адресу: улица Салова, д. 53 корпус 1. На площади 4,5 тыс. кв. м горит ангар размером 70х150 метров.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:17
Политика

США договорились с Китаем об условиях торговой сделки

США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Lenta.ru вчера в 18:14
Армия и оружие

Турция может купить вторую партию «Триумфов» уже в ближайшее время

Вести.Ru 06:54
Политика

Путин заявил, что нынешних мер поддержки рождаемости недостаточно

Президент России Владимир Путин сообщил о планах по дальнейшему развитию мер поддержки рождаемости.
Коммерсантъ 10:17
Шоу-бизнес

Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы

Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Вечерний курьер 05:22
Спорт

Гандболистки сборной Испании вышли в финал чемпионата мира

РИА Новости 08:06
Происшествия

Изводивший соседей ржанием лошади нижегородец арестован

Ранее стало известно, что 46-летний житель Нижнего Новгорода, изводивший соседей записью конского ржания, был задержан.
Газета.Ru 04:07
Политика

Джонсон переизбрался в парламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
РБК 01:38
Футбол

В таблице коэффициентов УЕФА Россия все еще отстает от Португалии

В заключительном туре ЛЧ «Зенит» проиграл «Бенфике» (1:3), благодаря чему португальцы заняли 3-е место в группе и вышли в плей-офф Лиги Европы.
Все про Спорт ру вчера в 13:00
Киберспорт

Разработчики Darksiders: Genesis сделают игру по League of Legends

CyberSport.ru вчера в 22:15
Экономика

ФАС обвинила банки в желании нажиться на борьбе с отмыванием

Высокие комиссии не помогают борьбе с отмыванием, признает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: «Выходит, что, пока деньги у тебя на счете, они не преступные, а когда человек их получает или снимает со своего же счета наличность – преступные».
Ведомости вчера в 12:36
Политика

Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вести.Ru 05:03
Происшествия

В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа

В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары».
RT на русском 05:54
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