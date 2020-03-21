Происшествия

ТАССТАССКрупный пожар на складе алюминиевого завода в Подмосковье локализован

Крупный пожар, возникший на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья, локализован. Об этом ТАСС сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян. Площадь пожара составляет 33,3 тыс. кв. м, площадь обрушения кровли - 25 тыс. кв. м.
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В Подмосковье локализовали крупный пожар на заводе

РИА Новости09:39

В Дмитрове локализовали пожар на складе

Интерфакс09:30

Александр Чуприян: Безопасности жителей Дмитрова ничего не угрожает

Подмосковье Сегодня07:27

Крупный пожар на складе алюминиевого завода в Подмосковье локализован

ТАСС09:24

Пожар на заводе алюминиевых изделий в Дмитрове

Город под солнцем07:41

МЧС показало видео пожара на складе в Подмосковье

РБК04:35

Крупный пожар локализовали на заводе в Дмитрове

РИАМО09:36
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Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменили

Чемпионат мира по хоккею отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Lenta.ru 10:15
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России

«За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах», — цитирует сообщение штаба РИА Новости.
RT на русском 09:51
Авто

Сколько стоили бы автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

Daily-Motor.Ru 04:00
Здоровье

Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом

Согласно совместному исследованию ученых из Германии и Швейцарии, новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем ТОРС или БВРС, и может быть почти полностью уничтожен концентрацией этанола до 30 процентов.
Обзор газет 19 марта в 08:59
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Известия 10:00
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости 09:17
Общество

В Киеве полностью остановят общественный транспорт

В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.
Lenta.ru 08:09
Здоровье

В Белоруссии число случаев инфицирования коронавирусом достигло 76

Минск, 21 марта 2020, 16:52 — REGNUM В Белоруссии общее число случаев заболевания пневмонией нового типа COVID-19 достигло 76.
REGNUM 09:52
Шоу-бизнес

Обряд уничтожения коронавируса провели дети Пугачевой и Галкина

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой провели обряд против коронавируса Как видно на видеозаписи, опубликованной на личной инстаграм – странице популярного юмориста, Лиза и Гарри, пытаются изгнать болезнь с помощью «магического ритуала» «Раз, два, три, коронавирус, уйди», – приговаривают брат и сестра.
КМВ Новости 03:18
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС 03:24
Общество

В Италии за сутки 627 человек скончались от коронавируса

За минувшие сутки от COVID-19 скончалось 627 человек. Об этом сегодня, 20 марта, сообщили в службе гражданской обороны страны.
RuNews24.ru вчера в 15:10
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru 06:46
Наука

Раскрыт механизм появления коронавируса

Shraibikus News вчера в 05:21
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

Газета.Ru вчера в 12:44
Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

Evo-rus.com 09:18
Происшествия

Еще у троих жителей Екатеринбурга подтвержден коронавирус

Сегодня анализы на коронавирус оказались положительными еще у троих жителей Екатеринбурга, сообщает Роспотребнадзор.
Екатеринбург Онлайн 09:43
Общество

В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.
РИА Новости 09:32
Происшествия

Появились сообщения о минировании 10 российских самолетов

В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании 10 российских самолетов. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 10:02
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности

Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.
BFM.ru 19 марта в 15:48
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru вчера в 09:02
Политика

Президент Белоруссии заявил о товарном дефиците в России

Российские ритейлы просили у Белоруссии продукты питания, чтобы не допустить дефицита. Об этом 20 марта заявил Александр Лукашенко.
Евразия Daily вчера в 07:02
Общество

В Челябинской области выявили первого заразившегося коронавирусом

В Челябинской области подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19.
РБК 09:16
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

В Германии возник парадокс, связанный с коронавирусом: при высоком уровне распространения инфекции смертность остается очень низкой.
Российский Диалог 03:35
Экономика

NYT указала на готовность России к экономическому кризису

Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Газета.Ru 02:29
Энергетика

Сечин назвал причины кризиса на глобальном рынке нефти

Глава "Роснефти" назвал в интервью телеканалу "Россия 24" причины кризиса на мировом нефтяном рынке.
Газета.Ru 01:20
Здоровье

Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса

Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.
Lenta.ru 06:12
Авто

В McLaren не отложили планы перехода на моторы Mercedes

Контракт McLaren с мотористами Renault истекает в этом году, в британской команде планировали доработать с ними до смены регламента – и в 2021-м перейти на силовые установки Mercedes.
F1news.ru 02:05
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 19 марта в 14:01
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов сняли интимное видео в столичном ресторане

Накануне Ксения Собчак выложила в личном блоге Инстаграм совсем не скромное видео, которое было снято в ресторане.
Кривое-зеркало.ру 05:35
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