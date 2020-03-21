Происшествия
Народные новостиКрупный пожар произошел на складе в Подмосковье
Площадь горения, по словам представителей экстренных служб, составляет около 60 тысяч квадратных метров. Сперва загорелась кровля здания, затем огонь переместился на всю постройку. Прибывшие на место инцидента спасатели присвоили пожару третий номер сложности, передает ТАСС.
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Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала новое откровенное фото
Общество
Еще в одном российском регионе обнаружили коронавирус
В Челябинской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.
Футбол
Полузащитник ЦСКА Кучаев: на карантине я играю в компьютер
Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев рассказал о своем времяпрепровождении в период пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Онищенко оценил действия инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал действия главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, скрывшей от руководства посещение Испании.
Экономика
ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными
Набиуллина указала, что некоторые государства прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда иные экономические меры уже исчерпаны – снижены ставки до нуля, запускаются обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, раздуваются балансы центробанков.
Общество
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предостерег руководство российских предприятий от соблазна "воспользоваться шумихой вокруг коронавируса" для решения своих проблем.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Гаджеты
Nokia представила смартфон Nokia 8.3 5G
Известная компания HMD Global официально представила новый смартфон под названием Nokia 8.3 5G.
Экономика
Сбербанк запустит операции в Системе быстрых платежей в начале апреля
Система быстрых платежей ЦБ РФ была запущена в пилотном режиме 28 января прошлого года, в промышленном масштабе - 28 февраля.
Экономика
Оптовые цены на крупы начали расти
Общество
Китай приступил к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса
Китайские ученые приступили к клиническим испытаниям вакцины против коронавируса.
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов сняли интимное видео в столичном ресторане
Накануне Ксения Собчак выложила в личном блоге Инстаграм совсем не скромное видео, которое было снято в ресторане.
Общество
Bloomberg: Москва не пойдет на уступки в нефтяной войне
Москва не станет просить «о перемирии» в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Общество
В Подмосковье за сутки почти в два раза выросло число зараженных вирусом
Число заболевших коронавирусом в Московской области достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Здоровье
Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер
Генеральный директор сетей клиник «Ниармедик» и «Доктор Рядом» Мария Коломенцева подтвердила в разговоре с РБК, что они получили поручение от Минздрава зарегистрировать или актуализировать информацию об организации в федеральном реестре медицинских организаций, а также актуализировать сведения обо всех медицинских работниках.
Политика
Госдеп США: Россия использовала энергетику во враждебных целях
Вашингтон, 21 марта 2020, 05:08 — REGNUM Конгресс США приводил множество примеров, когда Россия использовала энергетику, как враждебный игрок, заявил 20 марта журналистам представитель Госдепартамента США, отвечая на вопрос, готов ли Вашингтон вводить новые санкции против Москвы.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинение Олегу Соколову, бывшему доценту Санкт-Петербургского университета, убившего аспирантку.
Армия и оружие
National Interest: у советского Ту-160 нет конструктивных недостатков
Ранее «ПолитРоссия» рассказывала о том, что, по мнению обозревателей китайского издания Sohu, российский Ту-160, вооруженные ракетами «Кинжал», станет настоящим кошмаром для американских авианосцев.
Экономика
Эксперт назвал способы для сохранения рублевых сбережений в кризис
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган сказал, что россияне могут покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, потому что те могут вскоре вырасти в цене, пишет РИА Новости.
Футбол
Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера «Локомотива»
Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива".
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии
Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Здоровье
«С самого начала принимались неадекватные решения». Как надо было бороться с вирусом и как это делают в Петербурге: интервью экс-главврача инфекционной больницы
За сутки число выросло на 54 случая. В Петербурге за день — плюс четыре заболевших.
Общество
Беглов не собирается закрывать Петербург на карантин
Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в Северной столице из-за распространения коронавирусной инфекции город закрывать не собираются.
Политика
Поляки предлагают присоединить к стране Калининградскую область
В комментариях к публикации некоторые читатели предложили провести референдум и узнать у жителей российского региона, не хотят ли они войти в состав Польши.
Общество
На стройке инфекционного центра в Москве установили «советские» мотивирующие плакаты
Как сообщалось, на начавшейся на этой неделе стройке инфекционного центра для заразившихся коронавирусом в поселении Вороновское деревни Голохвастово в круглосуточном режиме задействовано около 5 тыс. человек и 1,2 тыс. единиц техники.