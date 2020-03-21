Площадь горения, по словам представителей экстренных служб, составляет около 60 тысяч квадратных метров. Сперва загорелась кровля здания, затем огонь переместился на всю постройку. Прибывшие на место инцидента спасатели присвоили пожару третий номер сложности, передает ТАСС.

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