Происшествия

ТАССТАССКрупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили

Пожарные полностью потушили крупное возгорание камыша в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. "В 01:43 мск пожар полностью ликвидирован на площади 10 га", - сказали в ведомстве. Возгорание произошло в субботу на улице Чемордачка, 4а, где загорелся камыш.
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с чего всё началось

При тушении горящего камыша в Ростове-на-Дону погиб пожарный

Возгорание возникло на улице Чемордачка, 4а, камыш горит вдоль дороги. Отмечалось, что площадь пожара составляет 700 кв. м. Как сообщали ТАСС в пресс-службе МЧС, к тушению пожара, которому присвоен четвертый номер сложности, привлечены вертолет Ми-8 и пожарный поезд.
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В Ростове-на-Дону ликвидировали крупный ландшафтный пожар

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Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки их счетов

Банки и платежные системы обязали информировать клиентов о блокировке их счетов и причинах этого.
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Общество

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Политика

Поляки оценили российскую помощь Италии

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Российская газета 20:17
Экономика

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Минтруд дал рекомендации работодателям в связи с нерабочей неделей

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Газета.Ru вчера в 09:34
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Северная Корея запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря.
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О строительстве военных медицинских центров рассказали в Минобороны

Министерство обороны РФ строит по стране 16 инфекционных медицинских центров, первый из которых будет готов к сдаче до 20 апреля, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
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Общество

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

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Радио Комсомольская правда вчера в 13:58
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Эскалация боевых действий в Ираке свидетельствует о "дурной привычке" Вашингтона, которая не приведет США к победе, заявил член Совфеда Алексей Пушков в твиттере.
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Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

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«Почта России» изменит режим работы в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
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Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит через месяц или чуть позже.
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