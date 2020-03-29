Возгорание возникло на улице Чемордачка, 4а, камыш горит вдоль дороги. Отмечалось, что площадь пожара составляет 700 кв. м. Как сообщали ТАСС в пресс-службе МЧС, к тушению пожара, которому присвоен четвертый номер сложности, привлечены вертолет Ми-8 и пожарный поезд.

с чего всё началось

Пожарные полностью потушили крупное возгорание камыша в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. "В 01:43 мск пожар полностью ликвидирован на площади 10 га", - сказали в ведомстве. Возгорание произошло в субботу на улице Чемордачка, 4а, где загорелся камыш.

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