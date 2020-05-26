Происшествия
ТАССКрупный пожар в Самарской области частично локализован
Пожар в поселке Яицкое Самарской области частично локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. "На трех из четырех созданных боевых участках для тушения пожара объявлена локализация", - сказали в ведомстве.
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Общество
Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 03:40
Футбол
Роналду ногой забросил мяч в баскетбольное кольцо
Евро-футбол.ру 01:11
Общество
В России за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
За последние сутки в России умерли 174 человека, у которых был подтвержденный тест на коронавирусную инфекцию.
РБК 03:40
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 13:00
Общество
«Был очень жестоким»: дочь Эдуарда Успенского попросила не называть именем ее отца премию
Дочь детского писателя Эдуарда Успенского обратилась с открытым письмом к Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) с просьбой не называть именем ее отца литературную премию.
Афиша Daily 02:29
Здоровье
В Воронежской области коронавирусом заразились 254 медика
В период с 1 апреля по 25 мая на территории Воронежской области новая коронавирусная инфекция COVID-19 была выявлена у 254 медицинских работников.
Kursk.com 02:50
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
Общество
«Вектор» сообщил о планах испытать вакцину от COVID-19 на людях в июне
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора планирует в конце июня текущего года провести клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 20:04
Происшествия
Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Анадыре
Техническая неисправность могла стать причиной жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в Анадыре, сообщили во вторник в экстренных службах.
РИА Новости 01:48
Общество
В Ростовской области за сутки выявили 203 случая заражения SARS-CoV-2
Ростов-на-Дону, 26 мая 2020, 11:00 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 203 случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:00
Политика
Памфилова опровергла сообщения о регионах с дистанционным голосованием
Памфилова ранее сообщала, что в рамках общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будут применять дистанционный формат.
РБК вчера в 10:05
Шоу-бизнес
Самойлова рассказала правду о разводе с Джиганом
Напомним, что ранее Самойлова, которая объявила о расставании с Джиганом и подала на развод, в последнее время стала вести себя как образцовая супруга.
RuNews24.ru 03:10
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
Происшествия
В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне
Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов.
REGNUM 02:35
Происшествия
Под Иркутском арестовали обвиняемого в изнасиловании и убийстве женщин
Мужчина, обвиняемый в изнасиловании и убийстве двух женщин, числившихся без вести пропавшими, арестован в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:14
Футбол
Маслов заменит Еленцеву на посту президента «Торпедо»
Московское "Торпедо", выступающее в Футбольной национальной лиге, определилось с кандидатурой на пост президента клуба.
Вести.Ru вчера в 15:56
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Футбол
Владимир Быстров: Социальная дистанция на тренировке и сидеть на скамейке запасных в маске — это самый настоящий бред
Футболисты проводят время в раздевалке, в душ ходят, вместе проводят время и контактируют друг с другом, — приводит слова Быстрова «Спорт уик-энд».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:49
Происшествия
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия вчера в 00:39
Экономика
Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России
Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
РБК вчера в 21:13
Общество
Скончался китайский миллиардер Стэнли Хо
Владелец крупнейшей сети казино в Азии Стенли Хо умер в возрасте 98 лет. Ему принадлежал бизнес, оцениваемый примерно в 6,5 млрд долларов.
Политическая Экспертиза 02:39
Авто
Hyundai официально показал обновленный Santa Fe
Компания Hyundai распространила первое изображение обновленного Santa Fe.
Motor 03:07
Космос
Производитель космических систем из Сибири получил контракт на 11 млрд
Стоимость контракта, заключённого с Роскосмосом, составляет 11 404 454 100 рублей, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 03:42
Политика
Глава украинского космического агентства рассказал об указаниях от США
Усов возглавил космическое агентство в декабре 2019 года. До этого он занимался бизнесом в сфере IT.
Известия вчера в 13:22
Общество
Пираты освободили трех россиян, захваченных в плен в Бенине
Контейнеровоз Tommi Ritscher был захвачен пиратами 19 апреля во время якорной стоянки в территориальных водах Бенина.
NewInform 03:44
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал развод
Напомним, что несколько дней назад в сети появились данные о разводе Гагариной и Исхакова.
RuNews24.ru 00:41