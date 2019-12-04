Происшествия

Газета.RuГазета.RuЧисло пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

Число пострадавших при пожаре в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 24 человек.
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При пожаре в колледже Одессы пострадали 29 человек

ТАСС16:49

Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы увеличилось до 29 человек

РБК16:46

В Одессе уточнили число жертв и пострадавших при пожаре в колледже

Российская газета14:44

Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 29

RT на русском16:15

Погибшая на пожаре в Одессе оказалась 17-летней студенткой колледжа

Интерфакс11:21

СМИ уточнили данные о погибшей при пожаре в одесском колледже

Известия12:48

В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже

РИА Новости15:41
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При обстреле спортивного клуба в Алеппо погибли десять мирных жителей

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Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, которого обвиняют в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля» о массовых беспорядках, выступил с последним словом в суде, сообщает «Новая газета».
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Ольга Бузова представила новогодний трек о нелегкой женской судьбе

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Сообщается, что новый фильм станет первым во франшизе, который выйдет под крылом Disney.
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Убитый в Берлине 23 августа гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в организации и проведении терактов в России в качестве главаря отряда боевиков.
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Мышей научили не пить при повышении градуса алкоголя

Ученые из Национального института здоровья в Бетесде (США) научили мышей вовремя останавливаться при повышении градуса алкоголя, избирательно заблокировав альдегиддегидрогеназу (АДГ) в печени.
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Происшествия

Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург

Газета.Ru вчера в 16:22
Музыка

Названа самая популярная песня года среди пользователей Shazam

Известия 12:02
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Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
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На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
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Кстати, фото певца после операции было опубликовано в сети.
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Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
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Медики назвали шесть продуктов, влияющих на работу мозга

На первом месте оказался очищенный рис. В нем имеются быстрорастворимые углеводы, за счет которых молекулы глюкозы тут же поступают в мозг.
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Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова назвали свои заявки на прокаты на финал Гран-при, который состоится с 5 по 8 декабря.
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Компания Qualcomm на презентации "Tech Summit 2019" анонсировала выпуск нового топового мобильного процессора Snapdragon 865.
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Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге забросали снегом, горение уже восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Петербург Газ".
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Стали известны даты выхода сериала «Дракула» от создателей «Шерлока»

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СМИ узнали о прибытии адвоката Трампа Джулиани в Киев

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прилетел в Киев.
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