Происшествия

Газета.RuГазета.RuЧисло пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

Число пострадавших при пожаре в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 24 человек.
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В результате пожара в одесском колледже умер один человек

ТАСС06:30

Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы выросло до 21

РБК09:20

Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

Газета.Ru12:08

Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 26

RT на русском13:20

Число пострадавших в пожаре в одесском колледже превысило 20 человек

Известия08:29

При пожаре в Одесском колледже погибла преподавательница

Интерфакс06:17

В Одессе локализовали пожар в колледже

РИА Новости08:00
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 15:32, Ашберн
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
РБК 14:45
Политика

В Совфеде отреагировали на новый отказ в визах США делегации из России

Отказ США в выдаче виз делегации Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД наносит очередной удар по двусторонним отношениям и не останется без ответа, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
RT на русском 03:03
Политика

Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РИА Новости 12:47
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном с топовым Snapdragon 865

Компания Qualcomm на презентации "Tech Summit 2019" анонсировала выпуск нового топового мобильного процессора Snapdragon 865.
Российская газета 09:57
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Хоккей

СКА обыграл «Ак Барс» в серии буллитов

Телеканал Санкт-Петербург 14:43
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Коммерсантъ 11:37
Шоу-бизнес

Отец Фриске пожелал Шепелеву «сдохнуть» после его интервью Собчак

В беседе со светской львицей Ксенией Собчак Шепелев раскрыл семейные проблемы Жанны Фриске.
Народные новости 14:37
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Политика

МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
ТАСС 11:33
Общество

Названо самое уродливое здание России

Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.
Lenta.ru 08:05
Шоу-бизнес

Лещенко назвал пенсии россиян позором

Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал размеры пенсий в России, назвав их кощунством. Слова певца передает «Комсомольская правда».
Lenta.ru 06:07
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР.
РИА Новости 08:30
Кино

Федор Добронравов обрадовал поклонников сериала «Сваты»

СМИ писали, что сериал «Сваты» могут покинуть некоторые актеры, но это неправда, уверяет артист.
Gazeta.SPb 13:54
Кино

Генри Кавилл показал сцену сражения из сериала «Ведьмак»

Новый фрагмент показывает драку на пиру в Цинтре. Релиз первого сезона «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года.
Cyber.sports.ru 07:19
Политика

«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
РБК 15:17
Общество

Валдис Пельш опроверг информацию об экстренной госпитализации

ТАСС 05:56
Политика

МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина

Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru 06:56
Общество

Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии

21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.
Коммерсантъ 09:00
Политика

Адвокат Трампа прибыл в Киев, сообщили СМИ

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев, сообщило издание "Новое время" со ссылкой на информированный источник.
РИА Новости 14:27
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Экономика

Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку

Поправки к бюджету 2019 года подписал президент страны Владимир Путин.
СургутИнтерНовости 03:39
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим

РБК вчера в 23:48
Политика

Венгрия пообещала блокировать вступление Украины в НАТО

Всего на территории Украины проживает около 150 тысяч этнических венгров, преимущественно вдоль границы с Венгрией в Закарпатской области.
Новые Известия 14:01
Происшествия

В Одессе уточнили число жертв и пострадавших при пожаре в колледже

В Одессе в результате пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса один человек погиб и по меньшей мере 26 пострадали.
Российская газета 14:44
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
News.ru 02:26
Общество

Instagram начнет спрашивать возраст при регистрации

Ранее, 28 ноября, пользователи Instagram по всему миру пожаловались на сбои в работе соцсети.
Известия 13:18
Авто

На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207

На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Wroom.ru 00:00
Политика

СБУ сообщила о задержании члена «Единой России» в Херсонской области

В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
РИА Новости 15:11
Футбол

Глава УЕФА назвал систему VAR бардаком

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил о своём негативном отношении к системе видеопомощи рефери (VAR).
REGNUM 07:59
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