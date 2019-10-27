Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНалоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета

Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта «Роснефти» «Восток ойл» продолжаются.
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Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову

РБК17:00

Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета

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Смысл обновления объяснили в самой компании. Специалисты научили поисковой алгоритм связывать слова друг с другом.
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Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.
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В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину

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Напомним, в 1976 году советское правительство обменяло диссидента Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, с тех пор бывший диссидент проживал в Великобритании.
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Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург

Стала известна стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре.
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Александр Волков дал прогноз на бой с Грегом Харди

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