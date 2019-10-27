Энергетика
ВедомостиКрупный проект «Роснефти» не получит льготы на добычу нефти
Для загрузки Северного морского пути ведется разработка консолидации нефтегазовых активов и создания новой нефтегазовой провинции мирового класса на севере Красноярского края (проект «Восток ойл», включающий Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения), писал в июне 2019 г. президенту Владимиру Путину главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
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